„Rațiu e perfect pentru Liverpool” Englezii explică de ce „cormoranii” ar trebui să-l transfere pe fundașul român
Andrei Rațiu, în vizorul lui Liverpool/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
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„Rațiu e perfect pentru Liverpool” Englezii explică de ce „cormoranii” ar trebui să-l transfere pe fundașul român

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 22:50
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 04:00
  • Jurnaliștii englezi au explicat motivul pentru care Liverpool ar trebui să-l transfere pe Andrei Rațiu (28 de ani).
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În această vară, „cormoranii” vor să transfere un fundaș lateral, iar numele lui Rațiu a apărut în discuție.

Internaționalul român a fost unul dintre cei mai importanți oameni din lotul lui Rayo Vallecano în ultimele două sezoane, iar plecarea sa a fost vehiculată intens încă de anul trecut.

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Englezii explică de ce Liverpool ar trebui să-l transfere pe Rațiu: „Este perfect”

Jurnaliștii englezi de la anfieldwatch.co.uk susțin că Rațiu ar putea reprezenta o mutare inspirată pentru Liverpool, fiind o variantă accesibilă din punct de vedere financiar și, totodată, suficient de experimentat pentru a face pasul pe Anfield.

„Numele lui Andrei Rațiu a fost adesea menționat în discuții în ultima perioadă.

Acum aproximativ o săptămână, Anfield Index a publicat primele informații potrivit cărora Liverpool ar fi interesat de transferul jucătorului român.

Fundașul dreapta are 28 de ani, dar, având în vedere că în contractul său figurează o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro și că dispune de o vastă experiență în La Liga, el ar putea fi o opțiune perfectă pe care Liverpool ar trebui să o ia în considerare.

Într-adevăr, clubul a cheltuit 29,5 milioane de lire sterline pe Jeremie Frimpong în sezonul trecut, dar, din puținele meciuri în care a fost folosit ca fundaș lateral de către Liverpool, este clar că simțul său defensiv nu este nici pe departe suficient de bun pentru a fi prima opțiune a «roșiilor».

Desigur, îl mai au în lot pe Conor Bradley, dar, întrucât nimeni nu știe când va reveni după accidentare, nu se poate conta cu adevărat pe el.

Rațiu a fost titular incontestabil la Rayo în sezonul trecut, inclusiv în finala Conference League (0-1 cu Crystal Palace)/ Foto: IMAGO Rațiu a fost titular incontestabil la Rayo în sezonul trecut, inclusiv în finala Conference League (0-1 cu Crystal Palace)/ Foto: IMAGO
Rațiu a fost titular incontestabil la Rayo în sezonul trecut, inclusiv în finala Conference League (0-1 cu Crystal Palace)/ Foto: IMAGO

Iar, având în vedere că Dominik Szoboszlai și Curtis Jones joacă mult mai bine atunci când sunt folosiți pe pozițiile lor naturale, Andoni Iraola nu are prea multe opțiuni la dispoziție pentru postul de fundaș dreapta.

De aceea, o eventuală achiziție a lui Rațiu ar putea fi cea mai bună mișcare pentru ei”, scrie sursa citată.

Barcelona ar fi în continuare interesată de serviciile internaționalului român, așa cum s-a speculat și în perioada de mercato din 2025.

Cum a intrat Rațiu în vizorul lui Liverpool? Calitățile acestuia s-ar încadra în tiparul pe care noul tehnician, Andoni Iraola, și-l dorește pentru postul de fundaș dreapta.

50 de meciuri
a bifat Rațiu pentru Rayo în sezonul anterior, reușind un gol și 4 pase decisive, într-un total de 3866 de minute, o medie de 77 de minute/partidă

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