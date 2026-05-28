CFR Cluj, sancționată de FIFA Clubul a primit interdicție la transferuri din cauza a 13 litigii! Probleme și pentru Steaua
CFR Cluj, sancționată de FIFA Clubul a primit interdicție la transferuri din cauza a 13 litigii! Probleme și pentru Steaua

alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 10:36
  • CFR Cluj s-a ales cu o nouă interdicție la transferuri, după ce a intrat în litigii cu mai mulți jucători.
  • Steaua a fost și ea sancționată de FIFA, având o interdicție intrată în vigoare în urmă cu o săptămână.
Clubul din Gruia s-a despărțit oficial de Daniel Pancu, miercuri, după ce tehnicianul a subliniat anterior problemele financiare și restanțele salariale pe care le au jucătorii și cei din staff, iar forul internațional a acționat în consecință.

CFR Cluj și Steaua au primit interdicție la transferuri din partea FIFA

CFR apare pe platforma de interdicții a celor de la FIFA cu un total de 13 litigii, toate formulate în luna mai, din partea din mai multor foști sau actuali jucători.

Fiecare litigiu a venit în urma neplății salariilor de către club, informează digisport.ro.

Eu de o lună nu mă mai simt bine în mediul ăsta, dar am mascat public. Am avut mulți jucători nemulțumiți, dar cu un caracter de eroi. Vă spun, condițiile noastre, în comparație cu celelalte echipe din play-off, sunt inferioare. Daniel Pancu, după ultimul meci al sezonului

În momentul în care CFR Cluj va achita datoriile, iar plățile vor fi înregistrate, interdicția la transferuri va fi ridicată cu efect imediat. Potrivit fanatik.ro, suma totală se ridică la aproximativ 90.000 de euro.

Recent, patronul Ioan Varga a anunțat că problemele vor fi rezolvate curând: „Am vorbit cu Iuliu Mureșan și totul este în regulă. Se vor achita și restanțele, iar jucătorii vor pleca în vacanță ok din punct de vedere financiar”.

CFR Cluj și Steaua au primit interdicție la transferuri / foto: captură FIFA
CFR Cluj s-a mai confruntat cu o interdicție la transferuri și la începutul sezonului, când FIFA a intervenit pentru că Fiorentina a informat că nu a încasat banii pentru transferul lui Louis Munteanu din 2024.

Cât despre Steaua, „militarii” apar cu un singur litigiu, formulat tot în această lună, iar interdicția la transferuri a intrat în vigoare începând cu 20 mai.

Acest aspect complică și mai tare situația roș-albaștrilor, care în continuare nu au drept de promovare și care vor rămâne fără mulți jucători la finalul sezonului, aceștia fiind în ultimele săptămâni de contract.

