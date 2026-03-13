Apariție neașteptată FOTO. Motivul pentru care un jucător convocat de Mircea Lucescu s-a fotografiat cu steagul Ungariei

Marius Corbu. Foto: Facebook / Ferencvarosi Torna Club
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 14:15
  • Marius Corbu (23 de ani), mijlocașul român al lui Ferencvaros, a apărut într-o campanie foto a clubului maghiar dedicată Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.
  • Fotbalistul a participat la o ședință foto în care a îmbrăcat tricoul special al echipei și a ținut în mână steagul Ungariei.

Corbu se află pe lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, programat pe 26 martie, iar numele său a fost considerat una dintre surprizele selecției.

Marius Corbu a apărut cu steagul Ungariei într-o campanie specială a celor de la Ferencvaros

În acest moment, mijlocașul este legitimat la Ferencvaros, club la care a ajuns în ianuarie, după transferul de la APOEL.

De la transferul la formația maghiară, Corbu a bifat cinci apariții în șapte meciuri, însă a fost titular doar de două ori și a fost înlocuit în ambele partide înainte de final.

Imaginile în care Marius Corbu apare cu drapelul Ungariei au fost publicate de Ferencvaros în cadrul unei campanii dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, care comemorează revoluția maghiară din 1848 și care se sărbătorește pe 15 martie.

Marius Corbu, într-un tricou special lansat de Ferencvaros. Foto: Facebook / Ferencvarosi Torna Club Echipamentul special lansat de Ferencvaros. Foto: Facebook / Ferencvarosi Torna Club
Echipamentul este predominant alb și se îndepărtează de stilul tradițional al clubului, construit în jurul dungilor verzi și albe.

În locul acestora, tricoul este decorat cu două benzi orizontale, una verde și una roșie, alături de detalii aurii și o cocardă în culorile Ungariei.

Marius Corbu ar fi putut juca pentru naționala Ungariei

Numele lui Corbu a mai fost legat, în trecut, de posibilitatea de a reprezenta Ungaria la nivel internațional.

Într-un interviu acordat în 2022, fotbalistul din Bacău spunea că a fost contactat de staff-ul naționalei Ungariei și că și-ar fi dorit ca acea variantă să poată deveni realitate, însă demersul nu s-a concretizat.

„M-au căutat, nu el personal (n.r. -selecționerul Ungariei), ci staff-ul echipei naționale a Ungariei. Au spus că ar dori să lucreze cu mine și că vor încerca tot posibilul ca acest lucru să se întâmple. Din păcate, nu au reușit.

Sunt foarte tânăr, totul se poate schimba în fotbal de la o zi la alta, dacă nu profit de oportunități, s-ar putea să mă descurc prost”, a declarat Corbu, conform m4sport.hu.

1,3 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului de la Ferencvaros, conform transfermarkt.com. Corbu a mai jucat la Csikszereda, Puskas Akademia, Csakvar și Apoel. Mijlocașul a jucat 21 de meciuri pentru naționala U21 a României

Tot în 2022, Marius Corbu a vorbit și despre diferențele dintre fotbalul din Ungaria și cel din România.

„Așteptările sunt asemănătoare cu cele din România, însă modul în care ei încearcă să obțină rezultatele dorite sunt total diferite, cea mai mare diferență fiind modul în care tratează și se ocupă de jucătorii tineri.

Nu sunt eu îndreptățit să critic fotbalul românesc, dar consider că ar trebui schimbată mentalitatea și profesionalismul”, a mai spus Corbu, conform eurosport.ro.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

