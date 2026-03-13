„Piciorul meu drept rupe” Răzvan Marin, expert în faze fixe la AEK. Va folosi Lucescu atuul său contra Turciei?
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 14:20
  • Răzvan Marin, 29 de ani, e în mare formă la AEK Atena. Mijlocașul a influențat două goluri joi seară, la 4-0 în deplasare cu Celje, în turul „optimilor” Conference League. 
  • Jocul bun și eficiența execuțiilor sale la faze fixe ar putea ajuta naționala pe 26 martie, în barajul CM cu Turcia de la Istanbul. 

Răzvan Marin nu mai e în prim-planul lui Mircea Lucescu, mijlocașul în vârstă de 29 ani pare să fi pierdut duelul cu Vlad Dragomir pentru un loc de titular la națională.

Și, probabil, așa va fi pe 26 martie, în semifinala barajului CM de la Istanbul, împotriva Turciei.

22 de goluri
a influențat Răzvan Marin la națională (12 reușite, 10 assisturi) în 71 de meciuri

Dar selecționerul ar putea profita de forma bună a lui Marin și de execuțiile sale decisive la fazele fixe. E expert în cornere și lovituri libere.

Răzvan Marin, încă două goluri influențate la AEK după faze fixe

Transferat în vara lui 2025 de la Cagliari, unde nu se mai simțea apreciat, la AEK Atena, „tricolorul” s-a adaptat rapid în Grecia, fiind unul dintre liderii galben-negrilor.

Marin a fost foarte bun și la națională când a executat faze fixe Foto: Imago

Joi seară, a fost încă o dată important pentru AEK, la 4-0 cu Celje în deplasare, în turul „optimilor” Conference League.

  • Minutul 3: a executat bine cornerul, pe colțul lung, și Varga a deschis scorul. 
  • Minutul 49: șutul său la o lovitură liberă de la marginea careului, puțin în unghi stânga, a lovit bara transversală, Moukoudi înscriind cu poarta goală. 
15 goluri
a influențat Răzvan Marin în acest sezon la AEK: 6 reușite, 9 assisturi în toate competițiile.

Răzvan Marin e în mare formă: decisiv de 10 ori în nouă meciuri

Românul a bifat are trei goluri și șapte pase decisive în ultimele nouă partide disputate în campionat și în Conference League!

După evoluția din Slovenia, a fost intervievat de televiziunea elenă Cosmote TV.

Întrebat de eficiența la fazele fixe, a răspuns amuzat: „Nu pot spune prea multe. Sunt fericit. Îmi place să ajut echipa în orice fel. Și piciorul meu drept rupe acum. Nu mai am nimic de adăugat”.

