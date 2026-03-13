„Vreau să clarific două situații” Thomas Neubert, despre plecarea de la FCSB: „Nu e adevărat ce spune Gigi”

Thomas Neubert (57 de ani) a vorbit despre decizia de a pleca de la FCSB după demisia lui Elias Charalambous și venirea lui Mirel Rădoi.

Preparatorul fizic s-a despărțit de campionă, după aproape 6 ani.

Cunoscut pentru antrenamentele sale epuizante, germanul a declarat că principalul motiv al plecării sale de la FCSB a fost faptul că noul antrenor al campioanei, Mirel Rădoi (44 de ani), a venit la echipă împreună cu propriul staff.

Thomas Neubert, despre plecarea de la FCSB: „E normal ce s-a întâmplat”

„Eu clarific acum nişte situaţii. Am plecat din cauza faptului că a venit un antrenor nou, asta e absolut normal.

A venit Mirel, am vorbit puţin cu el, le urez multă baftă şi succes în continuare. El mi-a zis că a venit cu staff-ul lui şi asta e normal şi am plecat” , a declarat Thomas Neubert, citat de as.ro.

Thomas Neubert îl contrazice pe Gigi Becali: „Nu este adevărat”

Neubert a ținut să nege și unele afirmații ale lui Gigi Becali, cel care l-a acuzat pe neamț de comportament neprofesionist.

„Ăsta e al doilea lucru pe care îl clarific. Gigi a zis că a fost o situaţie în care m-am comportat neprofesionist, că nu am fost la antrenamente.

Nu este adevărat. Eu am lipsit de două ori în doi ani de la antrenament, şi atunci a fost antrenament de refacere. Am fost la clinica medicală, dar doar în timpul a două antrenamente. În rest, am fost tot timpul acolo”, a adăugat Neubert.

Întrebat și despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă la echipă, preparatorul fizic nu a găsit explicații.

„Dacă aş şti asta… Nu ştiu. 100% Elias a lucrat foarte bine, 10-12-15-16 ore pe zi, 24 de ore pe zi. Şi a făcut asta în ultimii 3 ani. Au fost 2 ani cu succes”, a concluzionat Neubert.

Neubert a lucrat pentru formația lui Gigi Becali în trei rânduri: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026. După plecarea germanului, noul preparator fizic al celor de la FCSB va fi Horațiu Baciu.

