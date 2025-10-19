Andrei Vlad (26 de ani), portar legitimat la Aktobe, în Kazahstan, a fost schimbat la pauza derby-ului cu Astana, scor 3-5, din etapa #25.

Integralist aproape meci de meci de la transferul său în Kazahstan, Andrei Vlad a avut parte de un meci de coșmar în duelul cu Astana.

Fostul goalkeeper de la FCSB a încasat 4 goluri în prima repriză, iar antrenorul Nikolay Kostov a decis să-l schimbe la pauză.

Andrei Vlad, schimbat la pauză în derby-ul cu Astana

Partida de la Astana a început cum nu se putea mai rău pentru Vlad.

În minutul 10, portarul a rezistat să iasă la o centrare de pe partea dreaptă, fiind taxat imediat de Charles Geoffrey, care a marcat cu o lovitură de cap din interiorul careului.

Avantajul gazdelor a durat doar 3 minute. Jean Jairo a restabilit egalitatea, însă Ousmane Camara a readus-o pe Astana în avantaj.

În minutul 34, fostul portar al celor de la FCSB a comis o eroare similară cu cea de la primul gol, iar același Charles Geoffrey a împins balonul în poartă din 3 metri.

Daniel Sosah i-a readus în joc pe oaspeți după doar șase minute, ânsî Astana a mai lovit o dată până la pauză. Nazmi Gripshi l-a învins pe Vlad dintr-o lovitură de pedeapsă.

La pauză, portarul în vârstă de 26 de ani a fost schimbat cu Igor Trofimets.

S-a terminat 5-3 pentru Astana, iar după 25 de etape, gazdele sunt pe locul 2, cu 56 de puncte, la două în spatele celor de la Kairat Almaty, în timp ce Aktobe se află pe 5, cu 42.

VIDEO. Astana - Aktobe 5-3

