Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară

Rinat Akhmetov este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, dar și din lume, și este fondatorul holding-ului SCM (System Capital Management), cu activităţi în metalurgie, energie, minerit, petrol, gaze și telecomunicaţii.

Rinat Akhmetov vrea să cumpere combinatul siderurgic din Galați

Akhmetov deține și compania Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina, iar în România este deja prezent prin SCM Holding, investind în parcuri solare și eoliene.

Patronul celor de la Shakhtar Donetsk va concura pentru preluarea activelor combinatului Liberty Galaţi cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu, potrivit zf.ro.

Pe lângă dorința lui Akhmetov și Umbrărescu de a cumpăra combinatul siderurgic, Liberty Galați a mai primit oferte de la germanii Steel Mont şi de la o firmă din Turcia, conform sursei citate.

Combinatul siderurgic este deținut din iulie 2019 de grupul Liberty, al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

7,9 miliarde de dolari este averea lui Rinat Akhmetov, potrivit Forbes, fiind al 451-lea cel mai bogat om al lumii

„Soluția este ca Guvernul să aducă un patron potent financiar”

În luna septembrie, Guvernul a format un comitet interministerial pentru a salva combinatul Liberty Galați de la faliment.

În luna martie, Liberty a apelat la concordatul preventiv, obiectivul fiind stabilizarea afacerii. A intrat în această procedură cu datorii de 1,2 miliarde de euro şi cu pierderi de 1,1 miliarde de euro.

„Avem două luni de când nu am primit banii, nu am primit bonuri de trei luni și nu avem certitudinea că se vor plăti și aceste indemnizații de 75%.

Soluția este ca Guvernul să aducă un patron potent financiar, care să aibă experiență în ceea ce face și cu o piață de desfacere cât mai bună.

Când spun potent financiar, mă gândesc să asigure salarii, materie primă și ustensile pentru întreținerea și repararea utilajelor”, a declarat Costică Diaconu, angajat la combinatul siderurgic Liberty Galați, potrivit g4media.ro.

Cine este Rinat Akhmetov

Miliardarul ucrainean este patronul echipei Shakhtar Donetsk din anul 1996, formație care a cucerit nu mai puțin de 39 de trofee sub conducerea sa.

Rinat Akhmetov a colaborat și cu Mircea Lucescu, actualul selecționer al României. Acesta a fost antrenorul echipei ucrainene timp de 12 ani, în perioada 2004-2016.

Alături de Shakhtar, Mircea Lucescu a câștigat 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, o Cupă UEFA și 7 Supercupe ale Ucrainei.

573 de meciuri a antrenat-o Mircea Lucescu pe Shakhtar Donetsk

