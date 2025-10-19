Simona Halep (34 de ani), fost număr 1 în clasamentul WTA, este prezentă în tribunele Coca Cola Arena din Dubai, unde U-BT Cluj Napoca joacă cel de-al doilea meci din ABA League.

După debutul cu dreptul în Liga Adriatică, U-BT Cluj dă piept în etapa #2 cu BC Dubai, formație ce evoluează în Euroligă, cea mai tare competiție intercluburi de baschet din Europa.

Simona Halep, suporter de lux pentru U-BT Cluj Napoca

Formația antrenată de Mihai Silvășan este susținută din tribunele arenei și de Simona Halep.

Imaginile au fost postate chiar de dubla campioană de Grand Slam pe pagina personală de Instagram. Simona poartă la gât un fular al celor de la U BT,

Patrick Ciorcilă și Simona Halep, în arena din Dubai / Foto: Instagram @Simona Halep

În iulie, 2024, Banca Transilvania, principalul sponsor al campioanei României la baschet masculin, anunța că fostul lider mondial semna un nou contract de ambasador, rol pe care îl juca încă din anul 2018.

Recent, Simona a semnat și un parteneriat cu Sports Festival, cel mai mare eveniment multi-sport din România, organizat chiar la Cluj, în BT Arena, unde echipa antrenată de Mihai Silvășan își dispută meciurile de pe teren propriu.

Simona Halep se retrage oficial din tenis, la Cluj

Halep a anunțat chiar în cadrul Sports Festival de anul acesta, că meciul său oficial de retragere va avea loc în 2026 în cadrul aceluiași eveniment.

„ „E un loc special pentru mine, așa că vă anunț că meciul meu de retragere va fi la anul, aici, la Cluj, la Sports Festival. Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră în toată cariera mea!”, declara Simona Halep.

Retragerea oficială a Simonei Halep se va petrece aici, la Cluj-Napoca, BT Arena, în 13 iunie 2026 Patrick Ciorcilă, co-fondator Sports Festival

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport