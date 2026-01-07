„100% mă gândesc la națională” Andrei Coubiș, prima reacție după transferul la U Cluj: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme”

Andrei Coubiș (22 de ani) a vorbit despre planurile sale de viitor, după transferul la Universitatea Cluj.

Fundașul central crescut în academia celor de la AC Milan are planuri mari odată cu transferul în România, el dorind să intre în vizorul selecționerului Mircea Lucescu.

Andrei Coubiș, după ce a semnat cu U Cluj: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme la națională”

După ce a ajuns în Antalya pentru a se alătura lotului lui U Cluj, Andrei Coubiș a vorbit despre planurile sale și a dezvăluit că își dorește să joace în tricoul naționalei României.

„Am venit pentru că mă gândesc că e o etapă foarte importantă în cariera mea și sper să ajut cât pot de mult echipa. N-a fost o alegerea grea. Am venit cu gândul să joc și să o fac cât mai bine.

Am văzut și eu pe internet că m-ar fi dorit Dinamo, dar, practic, a fost doar U Cluj și atât. Vreau să câștig cât de mult se poate și să-mi recapăt forma.

Am fost chemat la U20 de Italia și am fost trimis de Milan. Asta a fost. Nu a fost o alegere grea, așa a fost. Eu pot juca pentru România, 100% mă gândesc la națională. Nu, nu părinții m-au convins, eu m-am gândit singur.

Sper ca domnul Lucescu să mă cheme la echipa națională”, a declarat Andrei Coubiș.

La începutul lui 2025, oficialii FRF au încercat să-l convingă pe Coubiș să reprezinte naționala U21 a României la Campionatul European, însă s-au lovit de refuzul său.

Jucătorul nu ar mai fi vrut să audă de România, din cauza întâmplărilor de la EURO U19 din 2022.

Atunci, fundașului i s-a reproșat că petrece prea mult timp alături de italieni, cele două reprezentative fiind cazate în același hotel. Selecționerul naționalei U19 era Adrian Văsâi.

În prima parte a acestui sezon, Andrei Coubiș a fost legitimat la Sampdoria, în Serie B, unde nu a jucat niciun minut.

100.000 de euro este cota lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

