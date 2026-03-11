Răspuns pentru Diana Șucu Făcut praf de soția lui Dan Șucu, ex-rapidistul ripostează: „Caracterul se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”

Diana Șucu (50 de ani) a făcut dezvăluiri despre momentele în care Dan Șucu (62 de ani) a fost dezamăgit de ceea ce se întâmpla la Rapid.

Mai mult, soția patronului alb-vișiniilor, a povestit un episod în care finanțatorul a fost extrem de supărat pe Virgil Drăghia, la acea vreme, portar de rezervă la Rapid.

Diana Șucu a dat detalii din sânul echipei Rapid. Ea l-a acuzat pe un fost jucător al giuleștenilor că nu a dus o viață sportivă.

Deși ea nu l-a numit, a făcut-o Robert Niță, cel care a avut-o pe Diana Șucu invitată în emisiunea pe care o are la Fanatik.

Fost jucător de la Rapid, făcut praf de Diana Șucu: „Nu putea să se miște, arăta ca o focă”

Diana Șucu a explicat că nu a înțeles de ce, după ce a preluat Rapidul, Dan Șucu a fost extrem de indulgent cu fotbaliștii:

„Mi-aduc aminte, Dan a fost extrem de dezamăgit, i-a trebuit ceva timp să înțeleagă.

Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă și când n-a fost în stare - arăta ca o focă - să apere, să se miște. Dan a fost extrem de supărat, nu-i venea să creadă.

Domne, el își primește salariul, noul Rapid e într-o altă poveste, o organizație echilibrată, așezată, perfectă cumva, și el vine cu 10 kg mai gras.

Dar cum să-ți treacă prin minte că, mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv?

El asta nu înțelege și, dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești. Dar, între timp, s-a schimbat, a făcut curățenie, din ce am văzut, și eu sper…

Dacă m-a supărat ceva, la început, era că Dan, în zona asta, a fotbalului, era mult mai indulgent ca atitudine decât vedeam eu că se întâmplă la Mobexpert. Și suntem împreună de 20 de ani.

[…] Asta nu înțeleg. Cum oamenii ăștia cred că poți să mănânci, să bei, să te culci la 2 dimineața și a doua zi să ai meci, și să te duci în bar, în discotecă… ai nevoie de un anumit program, o anumită rigoare ca să performezi.

Dan era mult prea indulgent cu oameni care, dacă vezi că nu se poate, îi schimbi, nu? Nu poți să-ți mănânci ficații și să te enervezi la fiecare întâlnire. Încerci să-i ajuți, dar să se ajute și ei.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat, sunt cu totul și cu totul altfel”, a spus Diana Șucu la „Fanatik Rapid”.

Meciul la care s-a referit Diana Șucu a fost unul pierdut cu scorul de 1-3, cu Farul. Titularul dintre buturi, Marian Aioani, s-a accidentat, iar Drăghia i-a luat locul când scorul era 1-1.

Virgil Drăghia, răspuns ironic, pe social media, pentru Diana Șucu

Virgil Drăghia (35 de ani), fostul portar al giuleștenilor, a văzut declarațiile Dianei Șucu despre el și a făcut o postare pe Instagram, ca răspuns.

Folosindu-se de imaginea creionată de soția lui Dan Șucu, cea care a spus că portarul „arăta ca o focă”, Drăghia a postat o poză făcută în oglindă, la bustul gol, pentru a arăta că e în formă, dar și-a acoperit fața cu un cap de focă. Și a scris:

„Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”.

Drăghia a crescut la Rapid. A avut două perioade în lotul giuleștenilor: 2009-2016 și 2018-2024. A mai jucat la Juventus București, Concordia Chiajna, FC Voluntari și, din 2024 e la Daco-Getica.

98 de meciuri a jucat Drăghia pentru Rapid în cele două perioade în care a fost în lotul alb-vișiniu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport