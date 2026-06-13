Anglia, victima unui jaf în SUA Harry Kane și Jude Bellingham, printre păgubiți, înainte de debutul la CM 2026 » Ce bunuri lipsesc
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Anglia, victima unui jaf în SUA Harry Kane și Jude Bellingham, printre păgubiți, înainte de debutul la CM 2026 » Ce bunuri lipsesc

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 10:39
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 10:39
  • Naționala Angliei a fost victima unui furt înainte de debutul la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.
  • Totul s-a întâmplat chiar înainte de prima ședință de antrenament, programată sâmbătă după-amiază, la Kansas City.
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Englezii se aflau în drum spre Swope Soccer Village, în statul Missouri din SUA, acolo unde vor petrece următoarele trei săptămâni.

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Naționala Angliei, victima unui jaf înainte de debutul la CM 2026

Naționala pregătită de Thomas Tuchel a plecat din West Palm Beach, Florida, iar jaful s-a petrecut în drum spre baza de pregătire, acolo unde englezii vor efectua primul antrenament.

Ce obiecte le lipsesc britanicilor? Echipamentele de antrenament și ghetele mai multor fotbaliști, precum Harry Kane și Jude Bellingham, au fost furate dintr-o mașină. În plus, au dispărut și câteva mingi oficiale de joc, scrie dailymail.com.

Membrii staff-ului Angliei încearcă acum să stabilească ce echipamente le-au mai rămas la dispoziție jucătorilor. Dintre toate bunurile transportate, ar mai fi doar o singură minge.

Investigăm un posibil furt de echipamente dintr-un vehicul al echipei care a ajuns în Kansas City în această seară (n.r. vineri) cu mai multe obiecte lipsă. Ancheta este în desfășurare. Departamentul de Poliție din Kansas City, Missouri

Departamentul de Poliție din Kansas City a mai precizat că doi suspecți au fost reținuți:

„Doi suspecți au fost luați în custodie, în așteptarea continuării investigațiilor”, au spus autoritățile, conform theguardian.com.

În plus, șoferii responsabili cu transportul echipamentelor naționalei sunt și ei suspecți că ar fi implicați în furt.

Federația Engleză de Fotbal (FA) colaborează acum cu poliția locală în încercarea de a recupera bunurile dispărute.

Englezii mai aveau asupra lor și echipamente de analiză video, tablele tactice ale selecționerului și mese de masaj.

La Campionatul Mondial din această vară, Anglia va face parte din grupa L. Selecționata britanică le va întâlni pe Croația, Ghana și Panama.

Programul Angliei la Campionatul Mondial:

  • 17 iunie: Anglia - Croația - 23:00
  • 23 iunie: Anglia - Ghana - 23:00
  • 28 iunie: Panama - Anglia - 00:00

Lotul Angliei pentru Campionatul Mondial

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacanți: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, împrumut de la Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

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