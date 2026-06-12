Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!

- CANADA - BOSNIA 1-1. În minutul 53, fundașul bosniac Sead Kolasinac a evitat uluitor un gol al Canadei.
- Veteranul în vârstă de 32 de ani a respins în transversală mingea șutată spre plasă de Laryea.
Un moment a atras atenția la Toronto, în meciul Canada - Bosnia. Dincolo de fazele celor două goluri.
În minutul 53, la 1-0 pentru Bosnia, unul dintre veteranii „dragonilor” a salvat incredibil un gol aproape imposibil de evitat.
Kolasinac a respins în transversală din fața porții goale
Sead Kolasinac, 32 de ani, fundașul stânga al albaștrilor, care jucase și la CM 2014 cu naționala sa împreună cu Edin Dzeko, a realizat că e o situație disperată.
Canadianul Richie Laryea se infiltrase perfect în careu și, față-n față cu portarul Vasilj, a tras pe lângă el, mingea îndreptându-se cu toată forța spre poartă.
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Singurul care mai putea salva Bosnia era Kolasinac. Aflat aproape de linie, a pus piciorul în fața balonului, trimițându-l în bara transversală. Mingea a revenit în careul mic, dar a fost degajată.
Demirovic a ratat golul de 2-0 și Canada a egalat
Și a rămas 1-0 pentru Bosnia. Aproape imediat, Demirovic a ratat ocazia desprinderii, de 2-0, singur cu goalkeeperul Crepeau.
Nu a înscris Demirovic, a reușit în cele din urmă să egaleze Larin (78). Canada - Bosnia 1-1.
Primul punct al Canadei la Mondial, după șase înfrângeri în precedentele șase meciuri (două participări).
Pentru Bosnia, e primul egal, după o victorie și două eșecuri la CM 2014.