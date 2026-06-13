„Va fi greu să îl înlocuiască”  Ciprian Marica, îndoieli legate de eventualul transfer al lui Darius Olaru în Belgia: „Nu aș crede” +50 foto
Darius Olaru
Superliga

„Va fi greu să îl înlocuiască” Ciprian Marica, îndoieli legate de eventualul transfer al lui Darius Olaru în Belgia: „Nu aș crede”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 09:24
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 09:24
  • Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit despre posibilul transfer al lui Darius Olaru (28 de ani), căpitanul FCSB, la Union Saint-Gilloise.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Olaru are mari șanse de a ajunge la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, care va plăti în jur de 3 milioane de euro pentru transferul fotbalistului.

Oferta inițială a fost de 2,3 milioane, dar a fost refuzată de Gigi Becali. Astfel, belgienii au mărit prețul la 3 milioane.

Campionatul Mondial  Australia și Scoția au câștigat la debutul la CM 2026 » Programul primei runde din grupe
Citește și
Campionatul Mondial Australia și Scoția au câștigat la debutul la CM 2026 » Programul primei runde din grupe
Citește mai mult
Campionatul Mondial  Australia și Scoția au câștigat la debutul la CM 2026 » Programul primei runde din grupe

Ciprian Marica, despre posibila plecare a lui Olaru: „Va fi greu să îl înlocuiască”

Ciprian Marica consideră că cei de la FCSB vor găsi greu un înlocuitor pentru Darius Olaru, dacă transferul căpitanului echipei în Belgia se va concretiza.

„La FCSB, mă aștept la schimbări. Au prins play-out-ul și e clar că vor fi schimbări. Îl avem și pe patronul echipei, care e nemulțumit clar de situație și vor fi schimbări.

Olaru e un jucător important pentru FCSB. Dacă îl vor pierde pe Olaru, vor trebui să bage mâna adânc în buzunar să ia un jucător.

El s-a acomodat foarte bine, a înțeles și cunoaște fotbalul românesc, are relații de joc cu ceilalți jucători. Va fi greu să îl înlocuiască pe Olaru dacă pleacă”, a declarat fostul atacant, citat de sport.ro.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

În plus, Marica nu crede că Darius Olaru va pleca la Union Saint-Gilloise pentru o sumă așa de mică.

„Din păcate, fotbalul românesc nu a mai scos capul în cupele europene, iar cota jucătorilor români nu e cea mai bună. 3 milioane de euro nu e o sumă pentru un jucător, e mai degrabă un pariu.

E o echipă de mijlocul clasamentului în Belgia, nu e cine știe ce echipă. Mă îndoiesc că ar putea să îi ofere un salariu atât de mare lui Olaru, față de FCSB. Rămâne de văzut, dar nu aș crede că va pleca Olaru pe o sumă așa mică”, a mai precizat Ciprian Marica.

Cât despre venirile noilor jucători, deocamdată doar speculații. Hai să vedem ce vor putea lua cei de la FCSB, nu de alta, dar am auzit că și-au dorit niște jucători și i-a furat Universitatea Craiova. Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul

Mutarea a intrat în linie dreaptă și urmează să fie oficializată în această perioadă, anunță sursele GOLAZO.ro din Belgia.

Darius Olaru a avut un sezon excelent în tricoul FCSB-ului. În actuala stagiune acesta a bifat 50 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 15 goluri și să ofere 8 pase decisive.

Cifre excelente pentru Olaru

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

În total, fotbalistul a adunat 255 de apariții pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 45 de pase de gol. Olaru pleacă și cu 5 trofee câștigate alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Citește și

Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026
Campionatul Mondial
09:11
Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026
Citește mai mult
Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Campionatul Mondial
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Citește mai mult
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Ciprian Marica liga 1 despartire fcsb darius olaru
Știrile zilei din sport
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Superliga
13.06
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Citește mai mult
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Diverse
13.06
Tun de 500.000 de euro la TAS Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Citește mai mult
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Liga 2
13.06
Burleanu, blamat de fanii Stelei Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Citește mai mult
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Superliga
13.06
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători
Citește mai mult
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:42
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
12:16
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
12:46
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
12:38
„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Superliga
13.06
Încă o plecare de la Dinamo „Câinii” au anunțat și 4 sosiri: „Înțelegere pe cale amiabilă”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Diverse
13.06
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă
Citește mai mult
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Campionatul Mondial
13.06
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Citește mai mult
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
B365
13.06
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
Citește mai mult
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
14.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share