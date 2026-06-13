„Va fi greu să îl înlocuiască” Ciprian Marica, îndoieli legate de eventualul transfer al lui Darius Olaru în Belgia: „Nu aș crede”

Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit despre posibilul transfer al lui Darius Olaru (28 de ani), căpitanul FCSB, la Union Saint-Gilloise.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Olaru are mari șanse de a ajunge la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, care va plăti în jur de 3 milioane de euro pentru transferul fotbalistului.

Oferta inițială a fost de 2,3 milioane, dar a fost refuzată de Gigi Becali. Astfel, belgienii au mărit prețul la 3 milioane.

Ciprian Marica, despre posibila plecare a lui Olaru: „Va fi greu să îl înlocuiască”

Ciprian Marica consideră că cei de la FCSB vor găsi greu un înlocuitor pentru Darius Olaru, dacă transferul căpitanului echipei în Belgia se va concretiza.

„La FCSB, mă aștept la schimbări. Au prins play-out-ul și e clar că vor fi schimbări. Îl avem și pe patronul echipei, care e nemulțumit clar de situație și vor fi schimbări.

Olaru e un jucător important pentru FCSB. Dacă îl vor pierde pe Olaru, vor trebui să bage mâna adânc în buzunar să ia un jucător.

El s-a acomodat foarte bine, a înțeles și cunoaște fotbalul românesc, are relații de joc cu ceilalți jucători. Va fi greu să îl înlocuiască pe Olaru dacă pleacă”, a declarat fostul atacant, citat de sport.ro.

În plus, Marica nu crede că Darius Olaru va pleca la Union Saint-Gilloise pentru o sumă așa de mică.

„Din păcate, fotbalul românesc nu a mai scos capul în cupele europene, iar cota jucătorilor români nu e cea mai bună. 3 milioane de euro nu e o sumă pentru un jucător, e mai degrabă un pariu.

E o echipă de mijlocul clasamentului în Belgia, nu e cine știe ce echipă. Mă îndoiesc că ar putea să îi ofere un salariu atât de mare lui Olaru, față de FCSB. Rămâne de văzut, dar nu aș crede că va pleca Olaru pe o sumă așa mică”, a mai precizat Ciprian Marica.

Cât despre venirile noilor jucători, deocamdată doar speculații. Hai să vedem ce vor putea lua cei de la FCSB, nu de alta, dar am auzit că și-au dorit niște jucători și i-a furat Universitatea Craiova. Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul

Mutarea a intrat în linie dreaptă și urmează să fie oficializată în această perioadă, anunță sursele GOLAZO.ro din Belgia.

Darius Olaru a avut un sezon excelent în tricoul FCSB-ului. În actuala stagiune acesta a bifat 50 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 15 goluri și să ofere 8 pase decisive.

Cifre excelente pentru Olaru

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

În total, fotbalistul a adunat 255 de apariții pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 45 de pase de gol. Olaru pleacă și cu 5 trofee câștigate alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport