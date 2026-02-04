Schioarea Ania Monica Caill (30 de ani) a explicat motivul pentru care nu va lua parte la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Federația Română de Schi și Biatlon (FRSB) a decis ca sportivii români din disciplina schi alpin să participe exclusiv la probele tehnice: slalom și slalom uriaș.

Sportiva a criticat public decizia FRSB și a subliniat că a fost tratată nedrept, iar excluderea probelor sale preferate, coborâre și Super-G, îi afectează pregătirea și cariera, mai ales că Federația Internațională de Schi ar investi masiv pentru menținerea acestor probe.

Ania Monica Caill a explicat motivul pentru care ratează Jocurile Olimpice: „Probele mele au fost excluse de federație”

„Nu voi merge la Jocurile Olimpice din Milano-Cortina 2026. De această dată, probele mele au fost excluse de federație.

Nu sunt singura care este tratată nedrept. Alți schiori din alte țări au avut, de asemenea, de suferit. Cât timp aceste decizii sunt luate de oameni așezați la birou și de alții care uneori nu înțeleg sportul respectiv și sacrificiile făcute, va exista întotdeauna o lipsă de corectitudine.

Aș fi putut încerca să mă calific la aceste probe (n.r. - slalom și slalom uriaș), dar nu avea sens pentru mine. Este ca și cum ai cere unui alergător de 100 de metri să se califice la 3.000 de metri. Ar fi trebuit să îmi schimb întreaga pregătire, ceea ce m-ar fi pus în pericol în probele mele de viteză.

Public această informație destul de târziu, tocmai pentru că ideea nu a fost să intrăm într-un scandal cu speranța de a schimba «rezultatul». Dar a trebuit să anunț situația susținătorilor și sponsorilor mei”, a notat schioarea româncă, pe rețelele de socializare.

Federațiile au completă autonomie în alegerea procesului de calificare. Și la noi în țară s-a ales excluderea probelor de viteză (coborâre și Super G) într-un moment în care Federația Internațională de Schi investește masiv pentru ca aceste probe să nu dispară. Cu toate acestea, le doresc succes celor doi schiori care ne vor reprezenta la probele de Slalom Uriaș și Slalom. Ania Monica Caill

Sportiva a făcut publică și o parte din decizia FRSB:

„În urma propunerilor formulate în ședința Comisiei Tehnice din 28 aprilie 2025 și ca urmare a deciziei Adunării Generale a Federației Române de Schi și Biatlon, s-a stabilit că sportivii români din disciplina schi alpin vor putea participa la Jocurile Olimpice exclusiv la probele tehnice - slalom și slalom uriaș”.

Ania Monica Caill s-a născut în Franța și reprezintă România în competiții din 2012.

29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Sportivii români vor concura la nouă discipline sportive:

Biatlon (Anterselva)

Feminin : Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea

: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea Masculin : George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

: George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev Antrenori: Gheorghe Stoian (principal), Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe (antrenor prinicipal - feminin)

Bob (Cortina)

Titulari : Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea

: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea Rezervă : Andrei Nica

: Andrei Nica Antrenori: Iulian Păcioianu (principal), Dorin Grigore

Patinaj artistic (Milano)

Feminin: Julia Sauter

Julia Sauter Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Cortina)

Feminin : Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu

: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu Masculin : Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

: Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban Antrenori: Alexandru Comșa (principal), Radu Eugen (secund)

Sărituri cu schiurile (Predazzo)

Feminin : Daniela Toth, Delia Folea,

: Daniela Toth, Delia Folea, Masculin : Daniel Cacina, Mihnea Spulber

: Daniel Cacina, Mihnea Spulber Antrenori: Florin Spulber (principal), Adrian Comănescu

Schi alpin (Cortina / Bormio)

Feminin (Cortina): Sofia Moldovan

(Cortina): Sofia Moldovan Masculin (Bormio): Alexandru Ștefănescu

(Bormio): Alexandru Ștefănescu Antrenori: Luigi Rossi (feminin), Andrei Burchiu (masculin)

Schi fond (Predazzo)

Feminin : Delia Reit

: Delia Reit Masculin : Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

: Paul Pepene, Gabriel Cojocaru Antrenori: Ioan Lungociu (principal), Ioan Poponeci

Snowboard (Livigno)

Feminin : Kata Mandel, Henrietta Bartalis

: Kata Mandel, Henrietta Bartalis Antrenori: Kinda Geza (principal), Zoltan Reisz

