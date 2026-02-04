În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete” +31 foto
Lindsey Vonn. Foto: Imago
Jocurile Olimpice

În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 11:06
  • Lindsey Vonn (41 de ani), celebra schioare americană, a anunțat că va participa la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina, în ciuda unei accidentări grave suferite vineri.
  • Vonn și-a rupt complet ligamentul încrucișat anterior în timpul unei curse de la Cupa Mondială la Crans-Montana.

Accidentul a avut loc imediat după un salt, când Vonn a pierdut controlul la aterizare și s-a prăbușit în plasa de protecție.

Lindsey Vonn va concura la Jocurile Olimpice de iarnă, în ciuda rupturii de ligamente

La conferința de presă de marți, desfășurată la Cortina Curling Olympic Stadium, Vonn a anunțat că va participa la Jocurile Olimpice.

„Vinerea trecută, la Crans-Montana, în ultima cursă de Cupă Mondială, mi-am rupt complet ligamentul încrucișat anterior.

În plus, am suferit echimoze osoase, o leziune frecventă în cazul rupturii de ligament, și leziunii de mensic, despre care nu știm dacă existau deja sau au fost cauzate de căzătură.

Însă am făcut terapie intensivă, m-am consultat medici, am lucrat la sală și astăzi am schiat. Și, ținând cont de cum se simte genunchiul meu, se simte stabil, mă simt puternică. Genunchiul nu este umflat și, cu ajutorul unei genunchiere, sunt încrezătoare că pot concura duminică”, a spus sportiva, la TNT Sports

FOTO: Momentul în care Lindsey Vonn s-a accidentat

Momentul în care schioarea Lindsey Vonn s-a accidentat la Cupa Mondială de schi alpin. Foto: Captură YouTube, @USSkiSnowboardTeam
Momentul în care schioarea Lindsey Vonn s-a accidentat la Cupa Mondială de schi alpin. Foto: Captură YouTube, @USSkiSnowboardTeam

Galerie foto (31 imagini)

Momentul în care schioarea Lindsey Vonn s-a accidentat la Cupa Mondială de schi alpin. Foto: Captură YouTube, @USSkiSnowboardTeam Momentul în care schioarea Lindsey Vonn s-a accidentat la Cupa Mondială de schi alpin. Foto: Captură YouTube, @USSkiSnowboardTeam Momentul în care schioarea Lindsey Vonn s-a accidentat la Cupa Mondială de schi alpin. Foto: Captură YouTube, @USSkiSnowboardTeam Momentul în care schioarea Lindsey Vonn s-a accidentat la Cupa Mondială de schi alpin. Foto: Captură YouTube, @USSkiSnowboardTeam Momentul în care schioarea Lindsey Vonn s-a accidentat la Cupa Mondială de schi alpin. Foto: Captură YouTube, @USSkiSnowboardTeam
+31 Foto
labels.photo-gallery

Când a fost întrebată dacă va concura în toate cele trei probe, coborâre, super-G și combinata pe echipe, Vonn a răspuns: „Nu știu”, conform edition.cnn.com.

Schioarea a mai spus că obiectivul principal este proba de coborâre, dar dacă genunchiul rămâne stabil, vrea să participe și în celelalte probe.

„Nu vreau să am regrete. Singurul lucru la care mă gândesc sunt Jocurile Olimpice. În fiecare zi, genunchiul meu s-a simțit tot mai bine”, a mai declarat Vonn.

Întrebată cum ar evalua acest moment în cariera sa, în cazul în care va concura și va obține o medalie, duminică, Vonn a declarat:

„Voi ajunge la linia de start… Aceasta ar fi cea mai mare revenire pe care l-am făcut până acum. Cu siguranță cea mai dramatică. O revenire foarte, foarte bună, dacă reușesc să o duc la capăt”.

Mă simt mult mai bine acum decât în 2019, la ultimele Campionate Mondiale, și totuși am luat o medalie atunci (n.r. - medalia de bronz) Lindsey Vonn

Lindsey Vonn a revenit spectaculos în competiții sezonul trecut, după aproape șase ani în care a stat departe de schi.

Sportiva are 84 de victorii în Cupa Mondială, a cucerit 8 medalii la campionatele mondiale și are în palmares 3 medalii olimpice, dintre care una de aur, cucerită în 2010, la JO de Iarnă de la Vancouver.

145 de clasări pe podium
are Lindsey Vonn pe podium la Cupa Mondială. Înainte de revenirea din 2024, schioarea avea 137 de clasări

O medalie la coborâre la Milano-Cortina ar depăși recordul său din 2018, când a devenit cea mai în vârstă femeie care urcă pe podium la această probă olimpică.

Jocurile Olimpice schi alpin Lindsey Vonn jocurile olimpice de iarna
