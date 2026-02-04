„Bombă cu ceas” la FCSB - Botoșani Vassaras, delegare-șoc:  arbitru membru PNL. Reacția nervoasă a lui Iftime: „Mă simt jignit, hai să fim serioși!”
„Bombă cu ceas” la FCSB - Botoșani Vassaras, delegare-șoc: arbitru membru PNL. Reacția nervoasă a lui Iftime: „Mă simt jignit, hai să fim serioși!”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 16:19
  • FCSB - Botoșani va închide etapa a 25-a a Ligii 1, joi, de la 20:30, pe Arena Națională, meci pe care îl va arbitra Iulian Călin.
  • Vassaras a ales un „central” cu conexiuni la nivel înalt într-un partid politic de mare anvergură în România, în care unul dintre lideri e chiar patronul lui FC Botoșani.

FCSB - Botoșani e un meci aproape crucial pentru accesul în play-off.

FCSB e cu spatele la zid, nu prea mai poate să facă pași greșiți dacă vrea să termine între primele 6, în timp ce moldovenii au pierdut aproape tot avansul pe care îl aveau, în toamnă.

Au strâns doar 3 puncte în ultimele 6 etape și dacă vor pierde și cu FCSB, atunci își vor diminua foarte mult șansele de a fi în play-off.

„Avem încă o finală"  Elias Charalambous, înaintea duelului decisiv cu FC Botoșani: „Este un meci foarte important pentru noi"
„Avem încă o finală" Elias Charalambous, înaintea duelului decisiv cu FC Botoșani: „Este un meci foarte important pentru noi"
„Avem încă o finală"  Elias Charalambous, înaintea duelului decisiv cu FC Botoșani: „Este un meci foarte important pentru noi"

Ce rol a avut și are Iulian Călin în PNL

Meciul e unul cu o miză deosebit de mare, dar delegarea pe care a făcut-o Kyros Vassaras în privința arbitrului de centru aruncă efectiv în aer confruntarea de pe Arena Națională.

Grecul din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor l-a ales pe Iulian Călin pentru a conduce FCSB - Botoșani.

„Centralul” e nimeni altul decât unul dintre arbitrii cu cele mai mari conexiuni în zona politică.

În vara lui 2024 a participat, din partea Partidului Național Liberal, la alegerile pentru a deveni primar al comunei Ștefănești, din județul Argeș.

A pierdut, deși a fost susținut inclusiv la depunerea candidaturii de una dintre figurile emblematice din PNL: Alina Ghorghiu.

Legătura lui Valeriu Iftime cu PNL

Iulian Călin se va afla la centru într-un meci în care va evolua FC Botoșani, patronată de Valeriu Iftime, un om extrem de influent în PNL.

El a devenit președintele Consiliului Județean Botoșani, participând din partea PNL. A fost ulterior și vicepreședinte al partidului, el fiind unul dintre cei mai apropiați oameni de premierul Ilie Bolojan.

Călin, chiar dacă a pierdut alegerile pentru a deveni primar, nu doar că n-a renunțat la calitatea de membru PNL, dar a devenit consilier local la Ștefănești.

Din momentul în care și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Ștefănești și s-a afișat ca un politician PNL, Călin nu a mai fost delegat deloc de Vassaras la meciurile disputate de FC Botoșani.

Ultima partidă condusă a fost FC Botoșani - FCU Craiova 4-1, în aprilie 2024, când a și fost acuzat dur de olteni că i-a dezavanatajat, în principal fiindcă l-a eliminat foarte ușor pe Chițu.

„Astea nu sunt presiuni, dar să le facă cine vrea și să câștig eu meciul”

GOLAZO.ro l-a sunat pe Valeriu Iftime pentru a comenta pe marginea subiectului

Domnule Iftime, vi se pare în regulă să arbitreze Iulian Călin, un membru PNL, dumneavoastră fiind de asemnea din PNL?

Ce mă interesează pe mine cine arbitrează, poate să oficieze oricine. Ce treabă am eu?

E o presiune suplimentară pe arbitru!

Astea sunt presiuni? Sunt false iluzii, e ca și cum am zice că e presiune mare că a zis Gigi Becali că bate tot până la final și gata trebuie să ni se taie genunchii?

Vă știți cu Iulian Călin?

Eu cred că nici nu-l recunosc dacă îl văd, nu sunt convins că îl știu după față.

Nu credeți că era o delegare de evitat și acum se vor crea foarte multe discuții pe această temă?

Foarte bine, să se facă și să câștig eu meciul… Dar, sincer, mă deranjează că faceți o astfel de legătură și mă întrebați în direcția aceasta.

E o legătură politică din același partid...

Repet, mă simt jignit. Hai să fim serioși, de unde e acest arbitru, de la Ștefănești ați zis? Și eu sunt de la Botoșani, mare legătură, într-adevăr!

Mircea Lucescu pleacă în Belgia Selecționerul va face investigații medicale și în străinătate + Cine decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia
14:35
Mircea Lucescu pleacă în Belgia Selecționerul va face investigații medicale și în străinătate + Cine decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia
Mircea Lucescu pleacă în Belgia Selecționerul va face investigații medicale și în străinătate + Cine decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia
De ce nu joacă Ofri Arad Mijlocașul israelian nu va evolua nici în următoarele două săptămâni pentru FCSB. Care e motivul
14:14
De ce nu joacă Ofri Arad Mijlocașul israelian nu va evolua nici în următoarele două săptămâni pentru FCSB. Care e motivul
De ce nu joacă Ofri Arad Mijlocașul israelian nu va evolua nici în următoarele două săptămâni pentru FCSB. Care e motivul

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Kyros Vassaras fc botosani fcsb pnl valeriu iftime iulian calin
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta"  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau"
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta" Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau"
„Potec ia trei salarii plus renta"  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau"
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
18:38
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte"
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte"
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte"
Mai multe știri de ultimă oră

