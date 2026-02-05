Gică Hagi a împlinit 61 de ani!  Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”

George Neagu
Publicat: 05.02.2026, ora 10:35
  • Ziua de 5 februarie este una importantă atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru cel internațional.
  • Astăzi, Gheorghe Hagi, liderul „Generației de Aur”, a împlinit 61 de ani.

„Regele” își sărbătorește ziua de naștere în același timp cu alte superstaruri din fotbal, cum ar fi Cristiano Ronaldo, starul portughez al lui Al-Nassr, Neymar, jucătorul lui Santos, dar și Carlos Tevez, ex-Manchester City, United sau Juventus.

Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani

Hagi, fost mare jucător la Real Madrid, Barcelona și Galatasaray, își serbează astăzi ziua de naștere. Liderul „Generației de Aur” a împlinit 61 de ani.

În acest moment, Gheorghe Hagi ocupă un loc în Consiliul de Administrație al clubului Farul Constanța, formație pe care a pregătit-o din 2014 (la început se numea Viitorul).

În vara anului trecut, „Regele” a renunțat la banca tehnică a echipei și l-a numit antrenor pe Ianis Zicu.

În cariera sa de jucător, Gheorghe Hagi a mai trecut pe la Sportul Studențesc, Steaua și Brescia.

A câștigat trofee importante, precum Cupa UEFA (Galatasaray, Steaua), Supercupa UEFA (Galatasaray), 4 titluri în campionatul Turciei sau 3 Supercupe ale Spaniei (Barcelona și Real Madrid).

427 de meciuri
a jucat Gheorghe Hagi în cariera sa. A marcat 136 de goluri și a oferit 89 de pase decisive

Ca antrenor, Hagi le-a pregătit pe Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua și Farul Constanța.

Palmaresul lui Gheorghe Hagi ca antrenor:

  • Campionatul României: 2017 (Viitorul), 2023 (Farul)
  • Cupa României: 2019 (Viitorul)
  • Supercupa României: 2020 (Viitorul)
  • Cupa Turciei: 2005 (Galatasaray)

Hagi a antrenat și naționala României, dar a rezistat doar patru meciuri pe banca „tricolorilor:

  • 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
  • 6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1
  • 10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1
  • 14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1
124 de selecții
a bifat Gheorghe Hagi pentru naționala României. A marcat 35 de goluri

Galatasaray a transmis și un mesaj cu ocazia zilei de naștere a lui Gheorghe Hagi:

„Astăzi este ziua de naștere a legendarului nostru jucător Gheorghe Hagi! Te iubim, Hagi… Te iubim, Hagi”, a scris clubul turc pe X.

Și Farul Constanța a transmis un mesaj pe Facebook: „La mulți ani, Gheorghe Hagi!”.

Cristiano Ronaldo, Neymar și Tevez, ceilalți sărbătoriți

Un alt mare fotbalist care își serbează astăzi ziua de naștere este Cristiano Ronaldo, starul lui Al-Nassr.

Juucătorul portughez, câștigător a 5 Baloane de Aur, a împlinit 41 de ani și nu se gândește deloc la retragere.

Portughezul își dorește să atingă borna istorică de 1.000 de goluri.

961 de goluri
a marcat Cristiano Ronaldo în cariera sa, până acum

În acest sezon, portughezul a înscris 18 goluri în 22 de partide jucate pentru Al-Nassr. A oferit și 3 pase decisive.

Neymar, fostul jucător al Barcelonei și al lui PSG, a împlinit 34 de ani. În prezent, brazilianul evoluează în țara natală, la Santos.

371 de goluri
a înscris Neymar în cariera sa. A jucat 619 meciuri

Carlos Tevez, fostul atacant al celor de la Boca Juniors, Manchester United, Manchester City sau Juventus a împlinit 42 de ani.

Argentinianul s-a retras în 2022, iar ultima dată a evoluat pentru Boca Juniors, echipa la care și-a început cariera.

295 de goluri
a marcat Carlos Tevez în cariera sa. A jucat 728 de meciuri

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
cristiano ronaldo gheorghe hagi Carlos Tevez neymar aniversare
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

