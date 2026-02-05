Gică Hagi a împlinit 61 de ani!  Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”

- Ziua de 5 februarie este una importantă atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru cel internațional.
- Astăzi, Gheorghe Hagi, liderul „Generației de Aur”, a împlinit 61 de ani.
„Regele” își sărbătorește ziua de naștere în același timp cu alte superstaruri din fotbal, cum ar fi Cristiano Ronaldo, starul portughez al lui Al-Nassr, Neymar, jucătorul lui Santos, dar și Carlos Tevez, ex-Manchester City, United sau Juventus.
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani
Hagi, fost mare jucător la Real Madrid, Barcelona și Galatasaray, își serbează astăzi ziua de naștere. Liderul „Generației de Aur” a împlinit 61 de ani.
În acest moment, Gheorghe Hagi ocupă un loc în Consiliul de Administrație al clubului Farul Constanța, formație pe care a pregătit-o din 2014 (la început se numea Viitorul).
În vara anului trecut, „Regele” a renunțat la banca tehnică a echipei și l-a numit antrenor pe Ianis Zicu.
În cariera sa de jucător, Gheorghe Hagi a mai trecut pe la Sportul Studențesc, Steaua și Brescia.
A câștigat trofee importante, precum Cupa UEFA (Galatasaray, Steaua), Supercupa UEFA (Galatasaray), 4 titluri în campionatul Turciei sau 3 Supercupe ale Spaniei (Barcelona și Real Madrid).
Ca antrenor, Hagi le-a pregătit pe Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua și Farul Constanța.
Palmaresul lui Gheorghe Hagi ca antrenor:
- Campionatul României: 2017 (Viitorul), 2023 (Farul)
- Cupa României: 2019 (Viitorul)
- Supercupa României: 2020 (Viitorul)
- Cupa Turciei: 2005 (Galatasaray)
Hagi a antrenat și naționala României, dar a rezistat doar patru meciuri pe banca „tricolorilor:
- 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
- 6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1
- 10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1
- 14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1
Galatasaray a transmis și un mesaj cu ocazia zilei de naștere a lui Gheorghe Hagi:
„Astăzi este ziua de naștere a legendarului nostru jucător Gheorghe Hagi! Te iubim, Hagi… Te iubim, Hagi”, a scris clubul turc pe X.
Și Farul Constanța a transmis un mesaj pe Facebook: „La mulți ani, Gheorghe Hagi!”.
Cristiano Ronaldo, Neymar și Tevez, ceilalți sărbătoriți
Un alt mare fotbalist care își serbează astăzi ziua de naștere este Cristiano Ronaldo, starul lui Al-Nassr.
Juucătorul portughez, câștigător a 5 Baloane de Aur, a împlinit 41 de ani și nu se gândește deloc la retragere.
Portughezul își dorește să atingă borna istorică de 1.000 de goluri.
În acest sezon, portughezul a înscris 18 goluri în 22 de partide jucate pentru Al-Nassr. A oferit și 3 pase decisive.
Neymar, fostul jucător al Barcelonei și al lui PSG, a împlinit 34 de ani. În prezent, brazilianul evoluează în țara natală, la Santos.
Carlos Tevez, fostul atacant al celor de la Boca Juniors, Manchester United, Manchester City sau Juventus a împlinit 42 de ani.
Argentinianul s-a retras în 2022, iar ultima dată a evoluat pentru Boca Juniors, echipa la care și-a început cariera.