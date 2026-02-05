Gică Hagi a împlinit 61 de ani!  Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”

Ziua de 5 februarie este una importantă atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru cel internațional.

Astăzi, Gheorghe Hagi, liderul „Generației de Aur”, a împlinit 61 de ani.

„Regele” își sărbătorește ziua de naștere în același timp cu alte superstaruri din fotbal, cum ar fi Cristiano Ronaldo, starul portughez al lui Al-Nassr, Neymar, jucătorul lui Santos, dar și Carlos Tevez, ex-Manchester City, United sau Juventus.

Hagi, fost mare jucător la Real Madrid, Barcelona și Galatasaray, își serbează astăzi ziua de naștere. Liderul „Generației de Aur” a împlinit 61 de ani.

În acest moment, Gheorghe Hagi ocupă un loc în Consiliul de Administrație al clubului Farul Constanța, formație pe care a pregătit-o din 2014 (la început se numea Viitorul).

În vara anului trecut, „Regele” a renunțat la banca tehnică a echipei și l-a numit antrenor pe Ianis Zicu.

În cariera sa de jucător, Gheorghe Hagi a mai trecut pe la Sportul Studențesc, Steaua și Brescia.

A câștigat trofee importante, precum Cupa UEFA (Galatasaray, Steaua), Supercupa UEFA (Galatasaray), 4 titluri în campionatul Turciei sau 3 Supercupe ale Spaniei (Barcelona și Real Madrid).

427 de meciuri a jucat Gheorghe Hagi în cariera sa. A marcat 136 de goluri și a oferit 89 de pase decisive

Ca antrenor, Hagi le-a pregătit pe Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua și Farul Constanța.

Palmaresul lui Gheorghe Hagi ca antrenor:

Campionatul României : 2017 (Viitorul), 2023 (Farul)

: 2017 (Viitorul), 2023 (Farul) Cupa României : 2019 (Viitorul)

: 2019 (Viitorul) Supercupa României : 2020 (Viitorul)

: 2020 (Viitorul) Cupa Turciei: 2005 (Galatasaray)

Hagi a antrenat și naționala României, dar a rezistat doar patru meciuri pe banca „tricolorilor:

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

124 de selecții a bifat Gheorghe Hagi pentru naționala României. A marcat 35 de goluri

Galatasaray a transmis și un mesaj cu ocazia zilei de naștere a lui Gheorghe Hagi:

„Astăzi este ziua de naștere a legendarului nostru jucător Gheorghe Hagi! Te iubim, Hagi… Te iubim, Hagi”, a scris clubul turc pe X.

Și Farul Constanța a transmis un mesaj pe Facebook: „La mulți ani, Gheorghe Hagi!”.

Cristiano Ronaldo, Neymar și Tevez, ceilalți sărbătoriți

Un alt mare fotbalist care își serbează astăzi ziua de naștere este Cristiano Ronaldo, starul lui Al-Nassr.

Juucătorul portughez, câștigător a 5 Baloane de Aur, a împlinit 41 de ani și nu se gândește deloc la retragere.

Portughezul își dorește să atingă borna istorică de 1.000 de goluri.

961 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo în cariera sa, până acum

În acest sezon, portughezul a înscris 18 goluri în 22 de partide jucate pentru Al-Nassr. A oferit și 3 pase decisive.

Neymar, fostul jucător al Barcelonei și al lui PSG, a împlinit 34 de ani. În prezent, brazilianul evoluează în țara natală, la Santos.

371 de goluri a înscris Neymar în cariera sa. A jucat 619 meciuri

Carlos Tevez, fostul atacant al celor de la Boca Juniors, Manchester United, Manchester City sau Juventus a împlinit 42 de ani.

Argentinianul s-a retras în 2022, iar ultima dată a evoluat pentru Boca Juniors, echipa la care și-a început cariera.

295 de goluri a marcat Carlos Tevez în cariera sa. A jucat 728 de meciuri

