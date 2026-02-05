Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo

Direcția Națională Anticorupție a demarat, joi dimineață, o serie de percheziții în care este vizat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

Edilul este acuzat că a construit un drum privat din bani publici pentru fratele său, Ionuț Negoiță, fostul acționar al celor de la Dinamo.

Robert Negoiță, percheziționat de DNA

În 2025, Recorder publica un material în care prezenta faptul că primarul Robert Negoiță a construit un drum de un kilometru pe o proprietate privată, din bani publici.

Drumul se află în spatele Halei Laminor din București, iar proprietar al terenului era chiar fratele acestuia, Ionuț Negoiță, fost acționar la Dinamo în perioada 2013-2018, care intenționa să ridice un complex rezidențial în zona respectivă.

Acum, Robert Negoiță este vizat într-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA efectuează mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia, legate de modul în care au fost construite mai multe drumuri, inclusiv cel menționat mai sus. Situația a fost relatată pe larg de hotnews.ro.

Ionuț Negoiță a vândut pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo în mai 2018, iar apoi s-a concentrat asupra mai multor proiecte imobiliare.

După ce informația a ajuns în presă, DNA a emis un comunicat în legătură cu această situație:

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA într-un comunicat.

Declarațiile lui Robert Negoiță la momentul reportajului

Pus în fața situației de jurnaliștii Recorder, primarul Sectorului 3 declara în 2025:

„L-am construit că e nevoie de el. E nevoie de el, d-asta l-am făcut. N-am reușit (n.r. - să-l treacă în domeniul public). Când reușim, aia e varianta ideală. Dar când nu reușim, îl facem că trebuie. Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dar vă mai dau foarte multe din astea. E la limită, așa. În sensul că avem nevoie de el și colaborarea cu Primăria Generală nu prea există, iar exproprierea o poate face doar Primăria Generală. (...) Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport