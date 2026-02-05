Inter, în semifinalele Cupei Mulți antrenori s-au plâns, nu și Cristi Chivu! Românul i-a surprins pe jurnaliști cu declarația dată după meci
Foto: IMAGO
Inter, în semifinalele Cupei Mulți antrenori s-au plâns, nu și Cristi Chivu! Românul i-a surprins pe jurnaliști cu declarația dată după meci

George Neagu
Publicat: 05.02.2026, ora 09:46
  • Inter - Torino 2-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a obținut calificarea în semifinalele Cupei Italiei.

Inter și Torino s-au întâlnit, miercuri, în sferturile Cupei Italiei.

„Nerazzurrii” s-au impus cu scorul de 2-1 și au ajuns la patru victorii consecutive în toate competițiile.

Inter - Torino 2-1. Echipa lui Cristi Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei

Meciul de miercuri a început mai bine pentru echipa antrenată de Cristi Chivu. Chiar dacă începutul partidei a fost mai echilibrat, Inter a deschis scorul în minutul 35.

Atacantul Ange-Yoan Bonny a înscris cu capul, după centrarea tânărului Issiaka Kamate (21 de ani), titularizat în premieră de Chivu la echipa mare a lui Inter.

Imediat după pauză, în minutul 47, formația milaneză s-a desprins pe tabelă și a dus scorul la 2-0, după golul marcat de Andy Diouf.

Marcus Thuram a centrat în careu, pe jos, iar mijlocașul francez a împins mingea în poartă, din alunecare.

Zece minute mai târziu, Torino a redus din diferență, grație reușitei lui Sandro Kulenovic, dar nu a fost de ajuns pentru a întoarce scorul.

Astfel, Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, acolo unde va da peste învingătoarea partidei dintre Napoli și Como. Meciul va avea loc pe 10 februarie, de la ora 22:00.

VIDEO. Rezumat Inter - Torino 2-1

Cristi Chivu: „Ceea ce contează este rezultatul, iar obiectivul a fost atins”

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a vorbit despre succesul echipei sale din sferturile Cupei.

„Am fost mulțumit de prestația băieților, de energia pe care au menținut-o într-un astfel de meci și de ceea ce am reușit să creăm.

Este normal să avem o ușoară cădere spre final: după ce s-a făcut 2-1, adversarul simțea șansa egalării și creștea presiunea, dar nu cred că ne-au creat probleme majore.

Suntem mulțumiți de victorie și de calificarea în runda următoare. În final, ceea ce contează este rezultatul, iar obiectivul a fost atins. Vrem să fim competitivi și să continuăm munca bună pe care am făcut-o până acum, dar și în ultimii ani.

Mergem înainte cu convingere, prin muncă asiduă, continuând să avem performanțe bune, știind că întotdeauna există loc de îmbunătățiri. Știm cu cine ne confruntăm și suntem conștienți de munca depusă în ultimele luni.

Ne concentrăm pe munca asiduă și pe continuarea competiției, pas cu pas, pe tot parcursul sezonului. Nu mă îngrijorează niciodată numărul mare de meciuri. Îmi place programul, îmi plăcea când eram jucător și îmi place și acum.

Ambiția este esențială într-un club ca Inter, dar nu trebuie să se transforme în obsesie, deoarece obsesia creează așteptări, iar așteptările creează dezamăgiri. Luăm fiecare meci pe rând, muncind din greu pentru a fi pregătiți.

Avem energie și un grup de jucători de calitate care au demonstrat că sunt întotdeauna gata să răspundă și să-și facă treaba”, a declarat Cristi Chivu, conform inter.it.

Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo de duminică, de la ora 19:00, din cadrul etapei 24 din Serie A. Partida va putea fi urmărită pe Digi Sport 2.

torino Inter Milano Cupa Italiei Cristi Chivu semifinale
