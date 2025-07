Indestructibilă Portarul-erou a învins cancerul și a calificat Germania în semifinalele EURO 2025. Secretul penalty-urilor apărate

Majri a tiré dans la zone indiquée sur la gourde de Berger (et c'était lisible vu sa course). Sombath à droite, comme l'unique point indiqué également.



À ceux qui continuent de croire que les tirs au but sont une loterie : arrêtez #WEURO2025 #FRAALL pic.twitter.com/gThbceHbZy