Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 

Marc Andre ter Stegen (33 de ani) s-a accidentat la antrenamentul Barcelonei din Arabia Saudită și se va întoarce în Spania.

Echipa pregătită de Hansi Flick (60 de ani) o va întâlni, miercuri, pe Athletic Bilbao, în semifinala Supercupei Spaniei, de la 21:00, în direct pe Digi Sport 1.

Patru echipa se vor duela pentru trofeu, în perioada 7-11 ianuarie, în Arabia Saudită.

În semifinale, Athletic Bilbao va da peste FC Barcelona, deținătoarea trofeului, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Real Madrid, meci ce va avea loc joi, de la ora 21:00, în direct pe Digi Sport 1.

Ter Stegen s-a accidentat înainte de Supercupa Spaniei

Marc Andre ter Stegen s-a accidentat la antrenamentul Barcelonei din Arabia Saudită, înaintea semifinalei cu Athletic Bilbao, și a fost nevoit să se întoarcă în Spania pentru a fi supus unor examinări medicale.

Acest lucru a fost confirmat de Barcelona, clubul fiind nevoit să-l cheme pe Diego Kochen de la echipa a doua pentru a completa lotul.

Portarul german s-a accidentat cu 20 de minute înainte de încheierea sesiunii de antrenament. Astfel, Ter Stegen se va întoarce în Barcelona alături de un medic pentru mai multe investigații.

În urma primelor teste, problemele portarului nu sunt grave, dar au fost suficiente pentru a-l determina să părăsească Arabia Saudită, scrie sport.es.

Ter Stegen a fost o absență importantă în acest sezon pentru clubul catalan. Din cauza problemelor la spate, portarul a jucat într-un singur meci în actuala stagiune.

Este vorba de duelul din Cupa Spaniei, împotriva formației Guadalajara, scor 2-0. Portarul a bifat toate cele 90 de minute ale partidei de pe 16 decembrie.

7 milioane de euro este cota de piață a lui Marrc Andre ter Stegen, conform Transfermarkt

Noua accidentare suferită de Ter Stegen ar putea stopa transferul la Girona

Accidentarea suferită de portarul german ar putea bloca plecarea lui Ter Stegen de la Barcelona.

Hansi Flick a fost foarte clar că nu-l va scoate pe Joan Garcia dintre buturi, astfel că portarul german ar fi deschis să meargă la Girona, scrie as.com.

2028 este anul când contractul lui Ter Stegen cu Barcelona urmează să expire. A bifat 423 de meciuri pentru catalani

Problemele serioase ale lui Ter Stegen au început în septembrie 2024 într-un meci cu Villarreal. Acesta a căzut rău la o „aterizare”, cu toată greutatea pe piciorul drept, și a suferit o leziune a tendonului rotulian la genunchiul drept, fiind, mai apoi, operat.

Ulterior, germanul a mai avut câteva probleme la spate, ce l-au ținut departe de teren aproximativ 5 luni, în 2025.

Trofeele câștigate de Ter Stegen la Barcelona:

1x Liga Campionilor (2014-2015)

(2014-2015) 1x Supercupa UEFA (2015-2016)

(2015-2016) 6x La Liga (2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025)

(2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025) 6x Cupa Spaniei (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021, 2024-2025)

(2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021, 2024-2025) 3x Supercupa Spaniei (2016-2017, 2018-2019, 2022-2023)

(2016-2017, 2018-2019, 2022-2023) 1x Cupa Mondială a Cluburilor (2016)

