Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni" nu e vărul său, ci un senator AUR
foto: partidulaur.ro
Diverse

Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni" nu e vărul său, ci un senator AUR

Dan Udrea
Publicat: 07.01.2026, ora 13:21
Actualizat: 07.01.2026, ora 13:29
  • O mărturisire făcută de Gigi Becali zilele trecute a avut impact mare în mass-media. Însă nu vărul său, Virgil Becali, e cel despre care patronul FCSB a susținut că l-a trădat.
  • Cel la care s-a referit e Virgiliu George Vlăescu, un senator AUR și cel care s-a ocupat de clinica medicală pe care Becali o deține în București.
  • Parlamentarul AUR e un personaj controversat: biofizician, doctor în bioetică, adversar înverșunat al homosexualității, dar și al Legii Vexler

„Nu mai am încredere în niciun om, în nimeni. În MM Stoica am, dar vorbesc la modul general. Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp m-a făcut să nu mai am încredere deloc. Și acest lucru doar din cauza unui singur om. Îl cheamă Virgil”, a declarat Gigi Becali zilele trecute.

După care a adăugat: „Niciodată nu am avut ceva împotriva lui și l-am iubit ca pe un frate, dar el m-a făcut să nu mai am încredere în oameni. Eu îl iubesc în continuare, dar nu mai am încredere în nimeni și asta doar din cauza lui”.

Imediat, în mass-media s-a făcut speculația că cel despre care Becali vorbește e Virgil, vărul său și cel care la finalul anilor 2000 era nelipsit de lângă Gigi, atât la palatul pe care îl deține în centrul Bucureștiului, dar și la meciurile FCSB-ului. Îl însoțea pe Becali inclusiv în cantonamente sau în deplasări, atunci când juca echipa.

Virgil, indicat de Becali, e Virgiliu George Vlăescu

Dar nu despre Virgil Becali a vorbit Gigi atunci când s-a referit la cel despre care susține că l-a trădat. Ci la un alt Virgil, pe numele lui Virgiliu George Vlăescu.

Este cel cu care Becali se asociase atunci când a deschis o clinică medicală în București, în urmă cu mai mulți ani. Becali avea atât de multă încredere în el, încât practic i-a lăsat pe mână clinica.

Ulterior, atunci când Becali s-a apropiat de George Simion, i l-a prezentat pe Virgiliu George Vlăescu liderului AUR. Acesta a fost adoptat imediat de Simion, mai ales după ce acesta s-a recomandat a fi teolog și biofizician.

Mai mult, el a fost membru fondator al Asociației pentru Protecția Familiei, dar și un militant înverșunat pentru ideea de familie tradițională.

Becali s-a rupt de Simion și aștepta același lucru și de la fostul său asociat

Becali s-a certat însă, între timp, cu George Simion, iar acuzele dintre ei au fost dintre cele mai dure. Becali a și demisionat din AUR și aștepta ca același lucru să-l facă și fostul său asociat de la clinică.

Virgiliu George n-a dat curs și a rămas de partea lui Simion, fiind în continuare senator AUR, funcție pe care a câștigat-o la alegerile din decembrie 2024.

Din momentul în care el l-a preferat pe Simion, în detrimentul lui Becali, patronul FCSB a rupt orice relație cu acesta, iar zilele trecute a făcut pentru prima dată declarații publice, în care îl acuza de trădare.

Virgiliu George, personaj controversat

Fostul administrator al clinicii lui Becali e cunoscut ca un adversar declarat al homosexualilor. El a fost co-autor la o carte, denumită „Fața nevăzută a homosexualității”.

Motto-ul volumului este: „cei asupriți de devoratoarea pasiune homosexuală să realizeze că există întoarcerea la normalitate. Propaganda homosexuală reprezintă cea mai puternică ofensivă împotriva ființei umane din întreaga istorie”.

Tot el a scris, conform wowbiz.ro, și „Pornografia - maladia secolului XXI”, dar și alte lucrări. Iată câteva titluri:

  • „Efectele televiziunii asupra minții umane”
  • „Efectele micului ecran asupra minții copilului”
  • „Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor”

În plus, el s-a declarat mereu împotriva căsătoriilor între persoane de același sex, argumentând că „egalizarea căsătoriei dintre homosexuali și promovarea familiilor de homosexuali aduce atingere majoră vieții de familie”.

Ce moțiuni a semnat în Parlament

Virgiliu George Vlăescu, care în iunie a împlinit 56 de ani, a candidat pe listele AUR de Suceava, fiind trecut pe locul 1, poziție care i-a adus mandat de parlamentar.

A fost destul de activ în anul 2025, a inițiat 39 de propuneri legislative, dar a și semnat 7 moțiuni, toate respinse de majoritatea de la momentul respectiv.

Titlurile celor 7 moțiuni semnate de Virgiliu George

  • Premierul Nordis trebuie să plece, românii sunt sătui de umilință
  • Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată - afară cu Guvernul ipocrit
  • Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru România
  • Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului
  • Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE, ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și rău-voitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă
  • Opriți sărăcia românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!
  • România nu este de vânzare, fără progresiști la guvernare

Se opune legii Vexler: „Propagandă demnă de bolșevism!”

Virgiliu George Vlăescu a fost un contestatar vehement și al adoptării Legii Vexler, Legea privind combaterea extremismului, care a trecut a doua oară în Parlament, în decembrie 2025, după ce fusese respinsă de Nicușor Dan.

„Legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală. Astăzi sunt vizate picturi şi simboluri religioase. Mâine pot fi vizaţi autori, profesori, monumente sau evenimente culturale”, a susținut senatorul AUR.

El a adăugat: „Ceea ce vedem în aceste zile nu este un act de informare onestă, ci o nouă etapă a unei campanii ideologice agresive împotriva istoriei, culturii şi memoriei româneşti. Sub pretextul „demascării extremismului”, asistăm la o vânătoare de simboluri, de nume şi de repere istorice, purtată cu zel de publicaţii şi activişti care vor să rescrie trecutul României după tipare ideologice importate.

Asistăm la o propaganda care aminteşte de anii de debut a bolşevismului în România. Aceleaşi metode, doar că mai rafinate mediatic şi legislative, aceleaşi acuzaţii, doar că puse în gura altor prolecultişti, cei ai neomarxismului militant al zilelor noastre”.

gigi becali Virgil Becali partidul aur Virgiliu George Vlăescu
