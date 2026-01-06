Mesaj pentru fanii dinamoviști Patrick Olsen, la 6 luni de la plecare: „O experiență incredibilă să mi se ofere șansa asta”

Regretat de fanii dinamoviști, mijlocașul Patrick Olsen, 31 de ani, le-a transmis un mesaj suporterilor, la peste 6 luni de la plecarea din Ștefan cel Mare

Danezul s-a transferat în liga a doua din țara natală, la AC Horsens, după un conflict cu antrenorul principal Zeljko Kopic.

Discuția a avut loc în primăvară, când ce Kopic s-a opus plecării fotbalistului acasă într-un moment în care avusese un deces în familie. Olsen n-a mai vrut să continue din vară la Dinamo, după acea discuție.

Acum, el și-a luat la revedere de la fanii dinamoviști, care i-au scris în ultima vreme mesaje în care i-au transmis cât regretă plecarea lui, în contextul în care mijlocul lui Dinamo suferă, iar Cîrjan și Gnahore nu dau același randament ca în sezonul trecut.

Patrick Olsen: „Sper să văd Dinamo câștigând campionatul!”

„Uneori, când ceva a însemnat atât de mult, devine și mai greu să-ți iei rămas bun. Mi-a luat mai mult de șase luni să găsesc modul potrivit de a vă mulțumi și de a-mi lua rămas bun de la voi toți. Și când scriu „voi”, mă refer la toți «câinii roșii».

A fost o experiență incredibilă să mi se ofere șansa de a juca în fața voastră. Încă din prima zi m-am simțit bine primit și m-am bucurat de fiecare meci, de fiecare weekend - mai ales pentru că am avut ocazia să joc în fața voastră, a fanilor minunați, despre care voi fi mândru să le povestesc copiilor mei într-o zi.

Mulțumesc pentru timpul petrecut alături de «câinii roșii». Sper să mă pot întoarce într-o zi și sper să văd Dinamo câștigând campionatul! Vă voi urmări și mă voi simți mereu un «câine roșu».

Vă mulțumesc”, a scris Patrick Olsen pe Instagram.

Reacțiile dinamoviștilor și ex-dinamoviștilor la postarea lui Olsen:

Dinamo - contul oficial al clubului: „Odată «câine roșu», mereu «câine roșu»”

Maxime Sivis: „Ne e dor de tine”

Astrit Selmani: „Jucător de top și un tip grozav”

Georgi Milanov: „❤️❤️❤️🔥🔥🔥”

Josue Homawoo: „Cel mai bun!”

Eddy Gnahore: „Legendă🤍🤍🤍”

