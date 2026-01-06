Certat pe stradă de Becali Fostul jucător de la FCSB, luat la rost de patron: „20 de milioane de euro! Toată viața o să te țin minte”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Lukasz Szukala (41 de ani), fostul fundaș al echipei, și l-a certat pentru un gol primit de roș-albaștri în 2014.

Oficialul campioanei i-a amintit polonezului de manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor din sezonul 2014/2015, atunci când FCSB s-a duelat cu Ludogorets.

În tur, FCSB a câștigat cu 1-0, dar returul a fost unul de coșmar. Ludogorets a înscris în minutul 90, după o deviere nefericită a lui Lukas Szukala, cu capul.

Scorul general a fost 1-1, iar bulgarii au obținut calificarea în grupele UCL la penalty-uri, scor 6-5.

Gigi Becali, despre Lukasz Szukala: „Toată viața o să te țin minte”

Întrebat despre situația lui Andre Duarte, noul transfer al celor de la FCSB, din cantonamentul din Antalya, Gigi Becali și-a amintit de Lukasz Szukala, fundaș al echipei în perioada 2012-2015.

Patronul campioanei a povestit cum s-a întâlnit cu fostul jucător polonez la semafor și l-a certat pentru golul decisiv înscris de Ludogorets în play-off-ul Ligii Campionilor din 2014.

„Duarte? Mai trebuie să-mi spună ei? Nu-l cunosc eu pe Duarte? Dar, apropo de Duarte.

M-am întalnit cu Szukala. Era cu copilul în mașină și a oprit la stop. Și nu-l mai cunoșteam. Eu nu-l știam pe el în realitate, deoarece eram la pușcărie în perioada aia și n-am apucat să-l întâlnesc. Îl văzusem doar la televizor.

Și el zice: «Eu sunt Szukala!». I-am răspuns: «Băăăi, toată viața o să te țin minte pentru cum ai dat cu capul. Nu puteai să dai cu cinci centimetri mai încolo?».

A dat cu capul în meciul cu Ludogorets exact în piciorul lu' ăla, care a șutat apoi la vinclu. M-am bucurat că a dat cu capul, dar să o fi dat mai încolo. Era minutul 92 și eram la pușcărie”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

În minutul 90 al manșei secunde, FCSB o conducea cu 1-0 la general pe Ludogorets și era foarte aproape de calificarea în grupele Ligii.

În urma unui corner al bulgarilor, Szukala a respins mingea în afara careului, în centru. Aceasta a ajuns la Wanderson, care a înscris după un voleu care l-a lăsat fără reacție pe Arlauskis, portarul roș-albaștrilor de la acea vreme.

Gigi Becali: „Nu Middlesbrough e cel mai trist moment, ci cel cu Ludogorets”

Gigi Becali a precizat că acea eliminare în fața lui Ludogorets din 2014 a reprezentat un șoc mai mare decât eșecul în fața lui Middlesbrough.

„Pentru mine, nu Middlesbrough e cel mai trist moment, ci cel cu Ludogorets. Am ratat calificarea în Liga Campionilor. Erau aproape 20 de milioane de euro și eram și în pușcărie”.

Când am zis de Duarte, de ce am pomenit de Szukala? Pentru că sunt jucători asemănători. E posibil să fie mai tehnic Duarte. Szukala lovea foarte bine balonul cu capul, dar era cam împiedicat, așa. De la Bistrița mi-a plăcut Szukala și l-am adus. Gigi Becali, patron FCSB

Gruparea patronată de Gigi Becali a întâlnit pe Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA, în 2006. În tur, campioana României câștigase cu scorul de 1-0, dar returul a avut un deznodământ dezastruos.

În a doua manșă, roș-albaștrii au condus cu scorul de 2-0, dar englezii au întors scorul și au câștigat cu 4-2, golul calificării fiind marcat în minutul 89 (4-3 la general).

În finală, Middlesbrough a întâlnit-o pe Sevilla. Spaniolii s-au impus categoric atunci, cu scorul de 4-0.

Cariera lui Lukasz Szukala

Lukasz Szukala a evoluat la FCSB în perioada august 2012 - ianuarie 2015. Fostul fundaș a bifat 101 meciuri, a marcat 13 goluri și a reușit 3 pase decisive.

A câștigat 6 trofee cu FCSB: 3 titluri (2013, 2014, 2015), Cupa Ligii (2015), Cupa (2015) și Supercupa României (2014).

De-a lungul carierei, polonezul a mai jucat pentru 1860 Munchen, Gloria Bistrița, U Cluj, Petrolul, Al Ittihad, Osmanlispor și Ankaragucu. S-a retras în 2019, după perioada din Turcia.

324 de meciuri a adunat Lukasz Szukala la echipele de club pentru care a evoluat. A marcat 26 de goluri și a pasat decisiv la alte 6 reușite

