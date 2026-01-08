De ce face FCSB altfel Motivul pentru care campioana e singura echipă din Liga 1 care procedează așa în Antalya

FCSB are doar un meci amical în acest cantonament, în timp ce toate celelalte echipe care se pregătesc în Antalya au câte două sau trei jocuri-test.

Sursele GOLAZO.ro apropiate de campioană explică de ce roș-albaștrii au decis astfel.

În prima parte a lui ianuarie, zece echipe din Liga 1 se pregătesc în Antalya, departe de gerul de acasă.

Toate au și meciuri amicale în această perioadă, sunt o mulțime de terenuri foarte bune în zonă, aproape de hotelurile în care stau.

Numai FCSB are un singur amical

Un detaliu a atras atenția la programul formațiilor noastre.

Numai una are un singur joc-test în Antalya. FCSB. Vineri, 9 ianuarie, împotriva lui Beșiktaș, pe terenul numărul unu de la Gloria Sports Arena, cel mai important complex sportiv din sudul Turciei.

Restul celor nouă echipe au cel puțin două partide, precum Dinamo, Rapid sau Craiova.

Amicalul jucat de Dinamo miercuri, 2-0 cu Young Boys. În imagine, golul de 1-0 marcat de Stoinov Foto: Iosif Popescu

U Cluj, Petrolul, Csikszereda și Hermannstadt au câte trei.

Charalambous a vrut un test. Cantonamentul e pentru antrenamente

Care e motivul pentru care FCSB procedează altfel, alegând doar un amical în 11 zile?

Sursele GOLAZO.ro explică de ce campioana a preferat numai testul cu Beșiktaș.

Antrenori Elias Charalambous și Mihai Pihtilii au decis așa.

Ambii susțin că stagiul de pregătire e creat tocmai pentru a avea cât mai multe antrenamente pentru a pune totul la punct înaintea celei de-a doua părți a sezonului.

FCSB nu vrea să piardă antrenamente

Și mai e ceva important: un meci, fie el și amical, presupune un consum mare de energie.

Ceea ce înseamnă automat recuperare a doua zi. Și, în consecință, un antrenament pierdut.

Dacă ar fi fost trei meciuri, Charalambous rămânea fără 3 ședințe de pregătire. Cu un singur joc, pierde doar un antrenament.

Și confruntarea e foarte bună, se anunță intensitate maximă contra turcilor de la Beșiktaș.

