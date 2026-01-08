„Ăsta a fost cel mai greu moment” Joyskim Dawa a povestit astăzi, în Antalya, suferința prin care a trecut după o accidentare gravă
Joyskim Dawa (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Superliga

„Ăsta a fost cel mai greu moment” Joyskim Dawa a povestit astăzi, în Antalya, suferința prin care a trecut după o accidentare gravă

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.01.2026, ora 16:28
  • Joyskim Dawa, 29 de ani, gata să reintre „după un lung drum de întoarcere”. 
  • Ce a spus stoperul lui FCSB despre revenirea sa, ce își dorește, mesaje pentru Mihai Popescu și Adrian Șut. 
  • Cum privește competiția nouă cu Andre Duarte: „Luptă între colegi pentru un post în echipă?”. 

Joyskim Dawa, 29 de ani, la FCSB din 2022, e în sfârșit refăcut după cea mai gravă accidentare a carierei, ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept, suferită în martie 2025, la naționala Camerunului.

După intervenția chirurgicală, fundașul central a stat nouă luni pe tușă, într-o recuperare dificilă. Speră să joace din nou vineri, în amicalul roș-albaștrilor contra lui Beșiktaș.

Dawa: „Sunt foarte bine fizic, dar mai ales mental. Am parcurs un lung drum”

Astăzi, stoperul a apărut în fața jurnaliștilor într-o conferință în sala de presă a complexului Glioria Sports Arena, din Belek.

„Sunt foarte bine fizic, dar mai ales mental. Am parcurs un lung drum de întoarcere, am muncit mult la antrenamente și cred că totul va fi bine în meciuri. Sper să joc și să câștig cu FCSB”, a spus el.

„Cel mai greu moment în aceste opt-nouă luni în care am lipsit a fost să văd meciurile la televizor sau în tribună, dar accidentările sunt parte a călătoriei unui fotbalist.

Ce îmi doresc? Să revin cât mai bine, să nu mă mai accidentez și să ajut echipa Joyskim Dawa, stoper FCSB

Dawa: „Cel mai dificil moment al carierei, al vieții mele”. Mesaj pentru Mihai Popescu

Jucătorul camerunez a mai spus: „Acesta a fost cel mai dificil moment al carierei, al vieții mele. Cred în mine, sunt sută la sută gata și acum îmi aștept rândul pe teren”.

Are un mesaj pentru Mihai Popescu, aflat în recuperare după o accidentare similară: „Să fie puternic mental, să muncească cât poate de mult și de tare. I se poate întâmpla oricui”

Dawa, pentru Șut: „Trebuie să avem grijă de familie”. Cum îl vede pe Andre Duarte

I-a urat succes lui Adrian Șut, care a plecat în Emirate să semneze cu Al-Ain - „Îi urez succes. Trebuie să avem grijă de familie”, dar el nu e interesat acum de un transfer: „În următoarele șase luni vreau să fiu foarte pregătit, asta e ținta mea principală”.

Nu se teme de concurența lui Andre Duarte. „Nici nu văd venirea lui ca pe o concurență, o luptă între colegi pentru un post în echipă. Cum Mihai e accidentat, e bine să avem alt fundaș. Are mare calitate, sperăm să ne ajute”.

Nu a fost ușor să ratez Cupa Africii, mai ales că m-am accidentat la națională. Camerun e în sferturi, vreau să fiu acolo și eu la competiția următoare Joyskim Dawa, stoper FCSB

accidentare liga 1 fcsb Joyskim Dawa
