Mondialul incendiază bătălia Pro TV - Antena 1 Cum arată scorul meciului dintre cele două mari televiziuni în primele 4 zile cu meciuri la CM. Las Fierbinți se ține tare

Antena 1 are în exclusivitate drepturile TV pentru CM 2026, pentru care ar fi achitat, conform unor surse din piața media, o sumă spre 20 de milioane de euro

Meciul cu cea mai mare audiență de până acum a fost chiar cel de deschidere, în vreme ce Pro TV continuă să țină aproape și chiar să se impună în una dintre zile, în duelul cu Antena 1

Cum a arătat raportul audiențelor sâmbătă, în confruntarea CM vs filmul Gladiator, dar și duminică, în duelul Germania - Curacao versus filmul Femeia fantastică, în rândurile de mai jos

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Antena 1 a plătit o sumă imensă pentru a cumpăra Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, într-o licitație care a avut loc în 2024 și la care a participat inclusiv Pro TV, dar care n-a putut să țină pasul cu oferta trustului deținut de familia lui Dan Voiculescu.

Antena 1 spera nu doar să facă o afacere prin achiziția Mondialului, ci să se și impună în duelul direct pe care îl are cu Pro TV, de la care să mai câștige cotă de piață.

Turneul final din SUA, Mexic și Canada a început joia trecută și sunt deja 4 zile în care cele două televiziuni au dus o bătălie dură pe ratinguri. Antena 1 a propus meciurile de fotbal, Pro TV a venit cu clasice programe de forță: serialul Las Fierbinți și filmele serii, care de regulă produc cele mai mari audiențe pentru postul din Pache Protopopescu.

În 3 dintre cele 4 zile, Antena 1 a dat programul numărul 1 al zilei, ceea ce ca rată de succes se întâmplă foarte rar în restul anului, ca Pro TV să piardă poziția de lider. A existat însă chiar și pe parcursul acestor prime zile de Mondial, o seară în care tot Pro TV s-a impus, grație serialului Las Fierbinți.

DUELUL PRO TV - ANTENA 1 ÎN PRIMELE ZILE DE CM

JOI, 11 IUNIE

LOCUL 1 - Antena 1

Mexic - Africa de Sud, ora 22:00 - 7,8 rating

LOCUL 2 - PRO TV

Serialul Las Fierbinți, ora 20:30, a durat o oră - 6,3 rating

VINERI, 12 IUNIE

LOCUL 1 - PRO TV

Serialul Las Fierbinți, ora 20:30, a durat o oră - 7,4 rating

LOCUL 2 - Antena 1

Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00 - 7,3 rating

SÂMBĂTĂ, 13 IUNIE

LOCUL 1 - Antena 1

Qatar - Elveția 1-1, ora 22:00 - 6,6 rating

LOCUL 2 - Pro TV

Filmul Gladiator, ora 20:00, a durat 3 ore - 4,6 rating

DUMINICĂ, 14 IUNIE

LOCUL 1 - Antena 1

Germania - Curacao 7-1, ora 20:00 - 7,7 rating

LOCUL 2 - Pro TV

Filmul Femeia fantastică, ora 20:00, a durat 3 ore - 5,8 rating

Cifrele de mai sus sunt cele pentru publicul comercial, cel mai relevant pentru o televiziune comercială, așa cum sunt Pro TV și Antena 1.

Publicul monitorizat e cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național. În plus, cifrele sunt pentru 4 dintre cele 5 categorii de oameni, împărțiți în funcție de veniturile pe care le au:

Venit și statut socio-economic foarte ridicate

Venit și statut ridicate

Clasa medie

Venit și statut mediu sau sub medie

Nu e luată în acest calcul categoria care îi include pe cei cu statut socio-economic foarte scăzut sau fără venituri stabile.

Un punct de rating pentru publicul comercial înseamnă 63.000 de persoane, cea ce înseamnă că pentru cele 4 zile luate în calcul, meciul cel mai urmărit pe Antena 1 a fost Mexic - Africa de Sud, cu 485.000 de persoane pe publicul comercial, în vreme ce Las Fierbinți de vineri a adunat spre 470.000 de telespectatori.

Pro TV și Antena 1, profituri colosale în ultimii 5 ani

Cele două televiziuni sunt, de departe, cele mai mari din România și dincolo de audiențele pe care le produc.

Raportat la situația financiară, Pro TV și Antena 1 au înregistrat profituri importante. Cumulat, cele două, în precedenții 5 ani au produs un excedent ce se apropie de o jumătate de miliard de euro!

Profitul celor două televiziuni între 2021 și 2025

An PRO TV ANTENA 1 2021 42 37,8 2022 46,3 28,3 2023 60 32,6 2024 59,2 34,2 2025 61,2 35,3 TOTAL 268,7 168,2 * sumele sunt exprimate în milioane de euro și sunt conform bilanțului financiar de pe site-ul Ministerului Finanțelor * sumele sunt exprimate în milioane de euro și sunt conform bilanțului financiar de pe site-ul Ministerului Finanțelor

Brazilia - Maroc, cât un Real - Barcelona și Rapid - Dinamo

Până acum, meciul cel mai urmărit de la Mondial, tot raportat la publicul comercial, a fost cel de deschidere, Mexic - Africa de Sud 2-0, care a bifat 7,8% rating.

În schimb, Brazilia - Maroc a atins 3,9%, însă s-a jucat în intervalul orar 01:00 - 03:00. Audiența înregistrată e egală cu cea a derby-ului Rapid - Dinamo 2-1, din ediția recent încheiată și cu cea a meciului Barcelona - Real Madrid 3-2, din finala Supercupei Spaniei.

Aceste meciuri au fost pe Digi Sport și Prima Sport și s-au jucat în prime-time.

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