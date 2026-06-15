„Am crezut că e o farsă” Povestea de viață a primului marcator la un CM din istoria naționalei Curacao. L-a învins pe marele Neuer!

Livano Comenencia (22 de ani) a înscris singurul gol al echipei sale în partida din prima fază a grupei H, Germania – Curaçao 7-1.

Născut la Breda, în Olanda, fundașul a învățat fotbal la școala olandeză, apoi a mers în Italia pentru a-și perfecționa jocul.

Povestea acestui fotbalist care a scris istorie pentru țara sa, în rândurile de mai jos.

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Uneori, înfrângerile au un moment de care să te agăți, unul sclipitor în lumina căruia poți construi eventuale victorii. Așa a fost golul lui Livano Comenencia, din minutul 21 al partidei cu Germania. Curacao egala scorul la 1, iar insula din Marea Caraibelor devenea epicentrul bucuriei planetare.

Dar cine e Comenencia, fundașul dreapta ajuns temerar în careul lui Neuer?

Livano Comenencia: „Șlefuit la De Herdgang”

Născut din părinți din Curaçao, Liomar și Charise Comenencia, Livano a început fotbalul la unul dintre cluburile din localitatea în care trăia. TVC Breda i-a îndrumat primii pași în sport, dar puștiul nu a rămas mult timp aici. La doar opt ani, scouterii celor de la PSV Eindhoven l-au reperat și i-au făcut oferta de a veni să se antreneze la academia lor, celebra De Herdgang.

Asta a însemnat o viață extrem de riguroasă pentru Livano, departe de părinții săi, care, desigur, parcurgeau cei 60 de kilometri de la Breda la Eindhoven de câte ori aveau ocazia. În 2021, Comenencia juca deja pentru Jong PSV, echipa secundă a clubului. The Guardian în numea, în acel an, drept unul dintre cei mai promițători 60 de jucători, născuți în 2004, din Europa.

Unul dintre momentele definitorii ale carierei lui Livano a venit în 2022, atunci când, în prezența părinților, a semnat primul contract de profesionist. La doar 18 ani, Comenencia parafa o înțelegere cu PSV Eindhoven până în 2025.

O fost o zi memorabilă pentru mine și pentru familia mea. Când am semnat, părinții mei erau atât de mândri încât aveau ochii în lacrimi. Au sacrificat atât de multe pentru ca eu să pot ajunge aici. O să le fiu mereu recunoscător. Livano Comenencia, fotbalist Curacao

Livano Comenencia: „Am crezut că e o farsă”

După numai un an, la vârsta de 19 ani, Juventus îl achiziționa pe jucător. Suma a fost de 500.000 de euro, iar Comenencia urma să joace pentru Juventus Next Gen, echipa de rezerve care activa în Serie C. Într-un interviu acordat celor de la Gazzetta dello Sport, Livano declara că i-a fost destul de greu să se acomodeze în Italia. O nouă limbă de învățat, un fotbal diferit, axat pe disciplină tactică și defensive ultracompacte. Și o nouă chemare.

Deși de la 15 până la 20 de ani, tânărul fundaș a purtat toate tricourile naționalelor Olandei, la diferite categorii de vârstă, acum simțea că voia să joace pentru pământul părinților și bunicilor săi, Curaçao. Iar când destinul a sunat pe smartphone-ul lui Livano, acesta l-a ignorat.

„Eram la Torino, pe canapea. A sunat telefonul, număr necunoscut. N-am răspuns. Apoi a sunat din nou. Am fost curios să văd cine e. «Bună ziua, sunt antrenorul echipei naționale a Curaçao. Vrem să joci pentru noi și să ajungem la Campionatul Mondial».

Am crezut că e o farsă a prietenilor mei de la Juventus Next Gen, Yildiz și Muharemovic”, a povestit Comenencia pentru Gazzetta dello Sport.

M-am antrenat și cu echipa mare a celor de la Juventus. Allegri mă plăcea. Însă era foarte foarte greu. Îmi amintesc că la primele sesiuni nici nu am atins mingea. Livano Comenencia, fotbalist Curacao, pentru Gazzetta dello Sport

Planeta l-a văzut

A acceptat. Simțea că e momentul să facă acest pas. Părinții nu l-au împins să aleagă Curaçao, ci l-au lăsat să vadă singur încotro i-o apucă inima. Apoi l-au sprijinit. Vorbea cu prieteni de pe insulă care-i spuneau că, deși istoric baseball-ul era sportul numărul 1 din Curaçao, acum fotbalul, datorită naționalei, devenea din ce în ce mai important și provoca o schimbare culturală.

Și mai era ceva important. Cel care-l sunase era Dick Advocaat, unul dintre cei mai buni tehnicieni din Olanda. Așa că a ales să facă parte din lotul Curaçao. Care încerca ceva nebunesc. Visa să ajungă la Mondial. Sigur, echipele de învins pentru asta nu erau niște „căpcăuni”. Haiti, Jamaica, Santa Lucia, Trinidad, Bermuda. Dar, pentru o insula cu doar 153.000 de locuitori, nici nu era un pas mărunt.

Idolul meu e Neymar. Aș vrea să pot juca precum el. De la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. Într-un meci cu Ancona, i-am dat o pasă de un metru. A driblat trei adversari și a înscris. Dribling, fler, imaginație, creativitate. Unu dintre cei mai buni fotbaliști de la acest Mondial. Livano Comenencia, fotbalist Curacao, pentru Gazzetta dello Sport

Actualul fotbalist al celor de la FC Zurich, pentru care a semnat în 2025, nu va regreta niciodată decizia sa. Pentru că, în minutul 21, la primul meci de la Mondial al celor din Curaçao, Comenencia a șutat imparabil din interiorul careului, învingându-l pe Neuer. Curacao egala Germania la 1 și, chiar dacă nemții au mai marcat de șase ori până a final, nu le mai putea fura nici Grinch fericirea.

Iar Livano s-a bucurat în stilul lui John Cena, un faimos wrestler, recurgând la celebrarea acestuia - You can’t see me. Astfel, americanii prezenți în tribune au avut parte de cel mai familiar lucru care se putea întâmpla pe stadionul din Houston. Iar planeta l-a văzut.

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