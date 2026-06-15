Povestea aparte a portarului Japoniei Cine este Zion Suzuki, fost coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă, antrenat de Cristi Chivu la Parma
Zion Suzuki, portarul Japoniei la Campionatul Mondial 2026 (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Povestea aparte a portarului Japoniei Cine este Zion Suzuki, fost coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă, antrenat de Cristi Chivu la Parma

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 14:05
  • Portarul Japoniei, Zion Suzuki, este unul dintre numele care au atras atenția la Campionatul Mondial 2026, după evoluția solidă din meciul cu Olanda.
  • Legitimat la Parma, unde a fost coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă și antrenat de Cristi Chivu, goalkeeperul de 23 de ani are o poveste aparte: s-a născut în Statele Unite, tatăl său este originar din Ghana, iar mama din Japonia.
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Zion Suzuki (23 de ani), portarul titular al Japoniei, a devenit unul dintre cele mai comentate nume ale Campionatului Mondial 2026 după remiza spectaculoasă, 2-2 (0-0), cu Olanda.

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Portarul Japoniei, Zion Suzuki, născut în SUA, cu origini ghaneze și japoneze

Pe rețelele sociale, originile sale au stârnit curiozitatea multor fani.

Povestea lui este una aparte. Zion Suzuki s-a născut în Newark, în statul american New Jersey. Tatăl său este originar din Ghana, iar mama este japoneză.

În copilărie, familia s-a mutat în Japonia și s-a stabilit în Urawa, orașul în care portarul și-a început cariera și a parcurs toate etapele de formare până la echipa națională a „Samurailor Albaștri”.

A ales Japonia, deși putea reprezenta SUA sau Ghana

Prin locul nașterii și originile părinților, Zion Suzuki era eligibil să joace pentru Statele Unite, Ghana sau Japonia.

A crescut în academia celor de la Urawa Red Diamonds, una dintre cele mai importante din Japonia, și a evoluat pentru toate reprezentativele de juniori nipone, de la U15 până la echipa de seniori.

La doar 23 de ani, Zion Suzuki este portarul titular al uneia dintre cele mai puternice generații din istoria fotbalului japonez.

El a strâns deja 25 de selecții pentru reprezentativa niponă, pentru care a debutat înainte de a împlini 20 de ani.

Zion Suzuki în meciul cu Olanda FOTO Imago Zion Suzuki în meciul cu Olanda FOTO Imago
Zion Suzuki în meciul cu Olanda FOTO Imago

Fost coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă, antrenat de Cristi Chivu la Parma

Parma l-a transferat în iulie 2024 de la formația belgiană Sint-Truiden.

În Serie A a fost coleg cu internaționalii români Dennis Man și Valentin Mihăilă, iar în ultimele etape ale sezonului 2024-2025 a fost pregătit de Cristian Chivu.

Antrenorul român l-ar dori pe Zion Suzuki la Inter, însă presa internațională notează că portarul este tot mai aproape de un transfer în Premier League, unde Aston Villa și Manchester United se află într-un duel direct pentru semnătura sa.

A ținut Japonia în meciul cu Olanda

În debutul Grupei F de la Campionatul Mondial, Japonia a remizat cu Olanda, 2-2, după ce a revenit de două ori pe tabelă.

Zion Suzuki a avut mai multe intervenții decisive între buturi, limitând desprinderea olandezilor după reușitele lui Virgil van Dijk și Crysencio Summerville.

Prin paradele sale, portarul a limitat avantajul adversarilor și a oferit Japoniei șansa revenirii până la golurile lui Keito Nakamura și Daichi Kamada, care au stabilit scorul final.

Presa internațională a remarcat siguranța sa în momentele-cheie și impactul direct asupra rezultatului final.

O generație care nu se mai teme de marile puteri

Remiza cu Olanda confirmă progresul constant al Japoniei din ultimii ani.

După victoriile istorice împotriva Germaniei și Spaniei la Mondialul din 2022 și succesele din meciurile amicale cu Brazilia și Anglia, selecționata pregătită de Hajime Moriyasu este privită ca una dintre outsiderele capabile să producă surprize la turneul final.

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