A avut piciorul rupt în două! Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional

Antoine Baroan, 25 de ani, a jucat doar 39 de minute la AFS.

Accidentat grav la debut, a fost supus sâmbătă unei intervenții chirurgicale la Lisabona.

Antoine Baroan a avut un ghinion cumplit în această săptămână.

Luni, atacantul francez a fost împrumutat de Rapid, până la sfârșitul sezonului, la echipa lusitană AFS, în prima ligă.

Debutul e sinonim cu despărțirea de AFS. Joi seară, a intrat în minutul 57 al meciului cu Sporting Lisabona, în „sferturile” Cupei Portugaliei (2-3 după prelungiri), dar s-a accidentat grav în 90+6.

O ciocnire în luptă pentru minge cu Luis Suarez i-a rupt piciorul stâng în două. Imaginile apărute după contactul involuntar cu vârful columbian sunt terifiante.

Clipele dramatice trăite de Baroan Foto: X

Baroan a plonjat în alunecare, încercând să-i blocheze șutul, dar sud-americanul a tras direct în piciorul lui Antoine, care a fost străpuns de gheata lui Suarez.

Baroan a fost operat sâmbătă pentru fractură de tibie și peroneu

O parte de gambă îi atârna înfiorător. Suferise o fractură de tibie și peroneu.

Văzând ce s-a întâmplat, columbianul și-a acoperit fața cu mâinile, la fel ca toți jucătorii de pe teren. „Sunt devastat”, a declarat acesta.

Așa arăta gamba lui Baroan după impact Foto: Imago

Vineri, francezul le-a transmis fanilor săi: „Băieți, totul e bine. Sunt pe mâini bune la spital”.

Sâmbătă, a fost supus unei intervenții chirurgicale la spitalul Paredes, din Lisabona, potrivit OJogo.pt.

Baroan ar putea sta un an!

„Baroan a fost operat cu succes. Totul s-a desfășurat fără complicații. Jucătorul va fi externat duminică și va începe luni procesul de recuperare alături de stafful medical al lui AFS”, a anunțat clubul.

Vicepreședintele Miguel Socorro l-a vizitat la spital, AFS postând o fotografie pe social media.

După o asemenea leziune, atacantul riscă să stea un an. Poate rata și prima parte a sezonului viitor. Să revină la începutul lui 2027!

