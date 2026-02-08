A avut piciorul rupt în două!  Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional +11 foto
Antoine Baroan făcea semne disperate spre banca de rezerve. Avea nevoie urgentă de doctori Foto: Imago
A avut piciorul rupt în două! Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional

Theodor Jumătate
Publicat: 08.02.2026, ora 17:32
  • Antoine Baroan, 25 de ani, a jucat doar 39 de minute la AFS.
  • Accidentat grav la debut, a fost supus sâmbătă unei intervenții chirurgicale la Lisabona.

Antoine Baroan a avut un ghinion cumplit în această săptămână.

Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!”
Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!”
Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!”

Luni, atacantul francez a fost împrumutat de Rapid, până la sfârșitul sezonului, la echipa lusitană AFS, în prima ligă.

Baroan, victima unei accidentări înfiorătoare! Imagini care vă pot afecta emoțional

Debutul e sinonim cu despărțirea de AFS. Joi seară, a intrat în minutul 57 al meciului cu Sporting Lisabona, în „sferturile” Cupei Portugaliei (2-3 după prelungiri), dar s-a accidentat grav în 90+6.

O ciocnire în luptă pentru minge cu Luis Suarez i-a rupt piciorul stâng în două. Imaginile apărute după contactul involuntar cu vârful columbian sunt terifiante. 

Clipele dramatice trăite de Baroan Foto: X Clipele dramatice trăite de Baroan Foto: X
Clipele dramatice trăite de Baroan Foto: X

Baroan a plonjat în alunecare, încercând să-i blocheze șutul, dar sud-americanul a tras direct în piciorul lui Antoine, care a fost străpuns de gheata lui Suarez.

Baroan a fost operat sâmbătă pentru fractură de tibie și peroneu

O parte de gambă îi atârna înfiorător. Suferise o fractură de tibie și peroneu.

Văzând ce s-a întâmplat, columbianul și-a acoperit fața cu mâinile, la fel ca toți jucătorii de pe teren. „Sunt devastat”, a declarat acesta. 

Așa arăta gamba lui Baroan după impact Foto: Imago Așa arăta gamba lui Baroan după impact Foto: Imago
Așa arăta gamba lui Baroan după impact Foto: Imago

Vineri, francezul le-a transmis fanilor săi: „Băieți, totul e bine. Sunt pe mâini bune la spital”.

Sâmbătă, a fost supus unei intervenții chirurgicale la spitalul Paredes, din Lisabona, potrivit OJogo.pt.

Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg
Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg

Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1.jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg
Baroan ar putea sta un an!

„Baroan a fost operat cu succes. Totul s-a desfășurat fără complicații. Jucătorul va fi externat duminică și va începe luni procesul de recuperare alături de stafful medical al lui AFS”, a anunțat clubul. 

Vicepreședintele Miguel Socorro l-a vizitat la spital, AFS postând o fotografie pe social media.

După o asemenea leziune, atacantul riscă să stea un an. Poate rata și prima parte a sezonului viitor. Să revină la începutul lui 2027!

accidentare Sporting Lisabona Cupa Portugaliei rapid antoine baroan AFS
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share