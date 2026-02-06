Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci” +11 foto
Antoine Baroan, scos pe targă din meciul cu Sporting/ Foto: IMAGO
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 11:02
  • Antoine Baroan (25 de ani), atacantul împrumutat de Rapid la AFS, a suferit o accidentare horror la debutul pentru noua sa echipă.

Exclus din lot de Constantin Gâlcă din motive disciplinare, atacantul francez a fost trimis să evolueze la AFS, ultima clasată din Portugalia.

Antoine Baroan, accidentare horror la debutul în Portugalia

Intrat în minutul 56 al duelului cu Sporting Lisabona (2-2, 3-2 după prelungiri) din sferturile Cupei Portugaliei, Baroan a suferit o accidentare horror în prelungirile partidei.

Francezul și-a fracturat piciorul stâng, în urma unei contre cu atacantul columbian Luis Suarez (28 de ani).

Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg
Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg

Galerie foto (11 imagini)

Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1.jpeg Accidentarea lui Antoine Baroan Foto captura ecran Direto 1 .jpeg
+11 Foto
Jucătorii și oficialii celor două cluburi au rămas înmărmuriți în momentul în care și-au dat seama de gravitatea situației.

Ulterior, fotbalistul împrumutat de Rapid a fost scos pe targă și transportat de urgență la spital, în aplauzele celor prezenți pe stadionul „Jose Alvalade”.

Joao Henriques: „Este primul și ultimul meci al lui Baroan”

Joao Henriques, antrenorul celor de la AFS, a vorbit și el despre gravitatea accidentări suferite de elevul său.

„Din păcate, este primul [meci] și, cu siguranță, ultimul din acest sezon. Accidentarea este foarte gravă.

Este principalul aspect al acestui meci, în ciuda tuturor lucrurilor pozitive pe care le putem spune. Este o situație cu adevărat negativă, tristă pentru noi, dar mai ales pentru jucător.

Am fost cu toții șocați de ceea ce s-a întâmplat, care a fost evident accidental, nu intenționat. Din păcate, astfel de lucruri se întâmplă. În afară de asta, totul a fost pozitiv pentru noi”, a declarat Joao Henriques, citat de ojogo.pt.

  • În urma acestei accidentări, Antoine Baroan va lipsi, cel mai probabil, de pe teren între opt luni și un an.
600.000 de euro
este cota lui Antoine Baroan, potrivit transfermarkt.ro

Comunicatul celor de la AFS

Formația aflată pe ultimul loc în Portugalia a emis și ea un comunicat cu privire la starea de sănătate a fotbalistului.

„Jucătorul Antoine Baroan, care debuta pentru AFS, a suferit o fractură la piciorul stâng în timpul meciului din această seară (n.r. - joi) cu Sporting CP.

Fotbalistul a fost stabilizat de echipele medicale prezente pe stadion și a fost transportat de urgență la Spitalul Sao Jose din Lisabona, pentru a fi evaluat și pentru continuarea procesului de stabilizare.

În această unitate medicală va petrece noaptea, urmând ca mâine (n.r. - vineri) să fie transferat la Spitalul din Famalicao, iar ulterior va intra în grija departamentului medical al AVS Futebol SAD”, se arată în comunicatul clubului de pe site-ul oficial.

Rapid nu a rămas indiferentă

Gruparea din Giulești i-a transmis și ea un mesaj de încurajare atacantului francez.

„Stay strong, Antoine!

Atacantul împrumutat de Rapid la AFS a suferit o fractură la piciorul stâng la debutul în Portugalia.

Multă sănătate și recuperare cât mai rapidă!”, a transmis Rapid pe Facebook.

FOTO. Antoine Baroan, în tricoul Rapidului

Rapid - FC Botoșani, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid - FC Botoșani, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+15 Foto
Sporting Lisabona Cupa Portugaliei rapid antoine baroan AFS Joao Henriques
