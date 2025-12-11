„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Victor Angelescu FOTO: SportPictures
Superliga

„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 12:02
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 12:04
  • Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, l-a avertizat pe Antoine Baroan (25 de ani) că ar putea să plece de la echipă în această iarnă.
  • Francezul a fost exclus din lotul Rapidului, din cauza actelor de indisciplină.

Antoine Baroan a lipsit din lotul celor de la Rapid pentru meciul cu FC Botoșani, momentul revenirii sale fiind incert.

Dan Șucu, bilanț după un an la Genoa Comparație între România și Italia +  „Greșelile făcute cu Rapid mă ajută să fac mai puține aici”
Citește și
Dan Șucu, bilanț după un an la Genoa Comparație între România și Italia + „Greșelile făcute cu Rapid mă ajută să fac mai puține aici”
Citește mai mult
Dan Șucu, bilanț după un an la Genoa Comparație între România și Italia +  „Greșelile făcute cu Rapid mă ajută să fac mai puține aici”

Victor Angelescu, avertisment pentru Antoine Baroan: „Dacă nu realizează unde este, e posibil să plece”

Președintele clubului Rapid a vorbit despre situația atacantului Antoine Baroan, transferat în Giulești contra sumei de 400.000 de euro.

„Au fost acte de indisciplină. Gâlcă a considerat să-l scoată din lot pentru acel meci. Vom vedea ce decizie va lua la meciul cu Oțelul.

N-aș vrea să intru în chestiile care ar trebui să rămână în cadrul clubului. Nu e nimic atât de grav. Nu a avut legătură cu întârziatul de la antrenamente. E o chestie internă. Nu a fost ceva foarte grav. Repet, e o chestie care s-a întâmplat, trebuie să învețe.

Unii jucători se așteaptă să vină în România și să fie lucrurile mai ușoare. Costel cere de la toți jucătorii aceleași lucruri”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

Oficialul giuleștenilor a tras un semnal de alarmă pentru atacantul francez, avertizând că Rapid ar putea renunța la serviciile sale în perioada de transferuri din ianuarie.

„100% vor pleca jucători. Cred că dacă nu realizează unde este și ce trebuie să facă, e posibil să plece. E posibil să plece oricine. Nu înseamnă că nu ne bazăm pe Baroan.

Ne așteptam la mai mult. Depinde de Costel Gâlcă. Ce face și el (n.r. - Baroan) la antrenamente, în meciuri”, a continuat președintele Rapidului.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt
Nu pot să zic nemulţumit, dar m-am aşteptat la mai mult. În acelaşi timp, chiar vorbeam, Koljc a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine şi a fost greu să-l scoatem. Dar da, mă aşteptam la mai mult de la el, doar două goluri înscrise într-un meci... Victor Angelescu, președinte Rapid

Antoine Baroan, exclus de Costel Gâlcă din lot pentru indisciplină

Antoine Baroan a fost exclus din lotul celor de la Rapid înaintea duelului de luni, împotriva celor de la FC Botoșani, 0-0.

Costel Gâlcă a confirmat motivul absenței francezului din efectivul echipei:

„Nu o să facă parte din lot Baroan, pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii”, a spus antrenorul celor de la Rapid, la conferința de presă înaintea duelului cu FC Botoșani, 0-0.

Antrenorul Rapidului ar fi luat această decizie din cauză că Baroan întârzia la antrenamente și nu se dedica 100% în ședințele de pregătire, scrie gsp.ro.

Cifrele lui Antoine Baroan la Rapid

Dorit în vară și de Dinamo, Antoine Baroan a ajuns la Rapid la începutul lunii iulie. Atacantul a debutat în tricoul giuleștenilor în etapa #3 din Liga 1, împotriva celor de la Csikszereda, 2-0.

Francezul a marcat două goluri în duelul cu FC Botoșani, din etapa #4 a Ligii 1, 2-0. În ciuda începutului promițător, „vârful” nu a reușit să mai contribuie la vreo reușită a elevilor lui Costel Gâlcă.

De asemenea, cu Baroan titluar, Rapid nu a câștigat niciun meci în campionat:

  • Rapid - Oțelul 1-1
  • FCSB - Rapid 2-2
  • Rapid - Hermannstadt 1-2
  • CFR Cluj - Rapid 3-0

Francezul a fost integralist în duelul din etapa #1 a Cupei României, contra celor de la Dumbrăvița, 3-0, reușind o pasă decisivă.

662 de minute
a jucat Antoine Baroan pentru Rapid

VIDEO: Antoine Baroan a marcat ultima oară pentru Rapid pe 4 august, în 2-1 cu FC Botoșani

Citește și

Rrahmani, din nou în România Fostul atacant de la Rapid i-a pus gând rău Craiovei: „Voi fi fericit dacă voi marca”
Conference League
21:22
Rrahmani, din nou în România Fostul atacant de la Rapid i-a pus gând rău Craiovei: „Voi fi fericit dacă voi marca”
Citește mai mult
Rrahmani, din nou în România Fostul atacant de la Rapid i-a pus gând rău Craiovei: „Voi fi fericit dacă voi marca”
Noi detalii despre arena din Timișoara VIDEO. În ce stadiu se află lucrările la noul stadion: „Nu ne oprim” » Când va fi gata
Liga 3
16:58
Noi detalii despre arena din Timișoara VIDEO. În ce stadiu se află lucrările la noul stadion: „Nu ne oprim” » Când va fi gata
Citește mai mult
Noi detalii despre arena din Timișoara VIDEO. În ce stadiu se află lucrările la noul stadion: „Nu ne oprim” » Când va fi gata

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
rapid bucuresti liga 1 victor angelescu indisciplina antoine baroan
Știrile zilei din sport
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Citește mai mult
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
Citește mai mult
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 15 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share