„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, l-a avertizat pe Antoine Baroan (25 de ani) că ar putea să plece de la echipă în această iarnă.

Francezul a fost exclus din lotul Rapidului, din cauza actelor de indisciplină.

Antoine Baroan a lipsit din lotul celor de la Rapid pentru meciul cu FC Botoșani, momentul revenirii sale fiind incert.

Victor Angelescu, avertisment pentru Antoine Baroan: „Dacă nu realizează unde este, e posibil să plece”

Președintele clubului Rapid a vorbit despre situația atacantului Antoine Baroan, transferat în Giulești contra sumei de 400.000 de euro.

„Au fost acte de indisciplină. Gâlcă a considerat să-l scoată din lot pentru acel meci. Vom vedea ce decizie va lua la meciul cu Oțelul.

N-aș vrea să intru în chestiile care ar trebui să rămână în cadrul clubului. Nu e nimic atât de grav. Nu a avut legătură cu întârziatul de la antrenamente. E o chestie internă. Nu a fost ceva foarte grav. Repet, e o chestie care s-a întâmplat, trebuie să învețe.

Unii jucători se așteaptă să vină în România și să fie lucrurile mai ușoare. Costel cere de la toți jucătorii aceleași lucruri”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

Oficialul giuleștenilor a tras un semnal de alarmă pentru atacantul francez, avertizând că Rapid ar putea renunța la serviciile sale în perioada de transferuri din ianuarie.

„100% vor pleca jucători. Cred că dacă nu realizează unde este și ce trebuie să facă, e posibil să plece . E posibil să plece oricine. Nu înseamnă că nu ne bazăm pe Baroan.

Ne așteptam la mai mult. Depinde de Costel Gâlcă. Ce face și el (n.r. - Baroan) la antrenamente, în meciuri”, a continuat președintele Rapidului.

800.000 de euro este cota de piață a lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt

Nu pot să zic nemulţumit, dar m-am aşteptat la mai mult. În acelaşi timp, chiar vorbeam, Koljc a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine şi a fost greu să-l scoatem. Dar da, mă aşteptam la mai mult de la el, doar două goluri înscrise într-un meci... Victor Angelescu, președinte Rapid

Antoine Baroan, exclus de Costel Gâlcă din lot pentru indisciplină

Antoine Baroan a fost exclus din lotul celor de la Rapid înaintea duelului de luni, împotriva celor de la FC Botoșani, 0-0.

Costel Gâlcă a confirmat motivul absenței francezului din efectivul echipei:

„Nu o să facă parte din lot Baroan, pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii”, a spus antrenorul celor de la Rapid, la conferința de presă înaintea duelului cu FC Botoșani, 0-0.

Antrenorul Rapidului ar fi luat această decizie din cauză că Baroan întârzia la antrenamente și nu se dedica 100% în ședințele de pregătire, scrie gsp.ro.

Cifrele lui Antoine Baroan la Rapid

Dorit în vară și de Dinamo, Antoine Baroan a ajuns la Rapid la începutul lunii iulie. Atacantul a debutat în tricoul giuleștenilor în etapa #3 din Liga 1, împotriva celor de la Csikszereda, 2-0.

Francezul a marcat două goluri în duelul cu FC Botoșani, din etapa #4 a Ligii 1, 2-0. În ciuda începutului promițător, „vârful” nu a reușit să mai contribuie la vreo reușită a elevilor lui Costel Gâlcă.

De asemenea, cu Baroan titluar, Rapid nu a câștigat niciun meci în campionat:

Rapid - Oțelul 1-1

FCSB - Rapid 2-2

Rapid - Hermannstadt 1-2

CFR Cluj - Rapid 3-0

Francezul a fost integralist în duelul din etapa #1 a Cupei României, contra celor de la Dumbrăvița, 3-0, reușind o pasă decisivă.

662 de minute a jucat Antoine Baroan pentru Rapid

VIDEO: Antoine Baroan a marcat ultima oară pentru Rapid pe 4 august, în 2-1 cu FC Botoșani

