Dan Șucu, bilanț după un an la Genoa Comparație între România și Italia + „Greșelile făcute cu Rapid mă ajută să fac mai puține aici"
Dan Șucu
Dan Șucu, bilanț după un an la Genoa Comparație între România și Italia + „Greșelile făcute cu Rapid mă ajută să fac mai puține aici"

George Neagu
Publicat: 10.12.2025, ora 21:56
Actualizat: 10.12.2025, ora 21:56
  • Dan Șucu (62 de ani), finanțatorul clubului Genoa, a vorbit despre primul său an petrecut la clubul din Serie A.
  • Oficialul „grifonilor” a spus și ce obiectiv are Genoa în acest sezon.

Dan Șucu a devenit acționarul majoritar al clubului Genoa pe 18 decembrie 2024, atunci când a cumpărat 77% din acțiuni cu 45 de milioane de euro.

Dan Șucu: „Am știut că îmi asum o responsabilitate importantă”

Acționarul majoritar de la Genoa a vorbit despre funcția pe care o ocupă de un an la clubul din Serie A.

„Am știut încă din prima zi de când am venit la Genoa că îmi asum o responsabilitate importantă, dar sunt obișnuit cu asta. În România, am avut peste 2.500 de angajați timp de 30 de ani.

În calitate de președinte, este important pentru mine ca toți cei din club, în domeniul lor de expertiză, să știe exact ce au de făcut, care sunt obiectivele lor și să se angajeze serios să le atingă. Și acum există claritate în acest sens.

Sunt zile agitate. M-am bucurat să văd victoria de la Udine (n.r. - 2-1 cu Udinese), acum se deschide magazinul din Piazza Banchi și sărbătorim Crăciunul cu sectorul de tineret. Genoa aparține orașului, trebuie să fie o sursă de mândrie, iar eu sunt impresionat de pasiunea fanilor”, a declarat Dan Șucu pentru Il Secolo XIX.

Dan Șucu: „Nu suntem politicieni votați o dată la 4 ani”

Majorarea de capital de 40 de milioane de euro a stabilizat situația clubului Genoa:

„Era o promisiune făcută. Și dacă faci o promisiune, trebuie să o respecți. Nu suntem politicieni care sunt votați o dată la patru ani, ci oameni de afaceri care sunt votați în fiecare zi, pe baza a ceea ce facem.

Da, am evitat o interdicție de transfer, ne-am redus semnificativ datoriile, iar acest lucru ne permite acum să continuăm să investim.

Dacă voi avea noi parteneri? Primul pas este consolidarea, pentru a atinge un nivel sustenabil al datoriei. Acum nu mai există probleme financiare și cred că, în câțiva ani, rămânând în Serie A, vom atinge normalitatea care ne-a lipsit de prea mulți ani.

Atunci, vom fi la o răscruce de drumuri și, dacă va exista un partener cu bani și expertiză în fotbal care să ne ajute să facem un salt semnificativ înainte, voi fi gata să accept ajutorul său”, a mai spus Dan Șucu.

Perioada de transferuri? Va fi o surpriză, iar surprizele nu se spun Dan Șucu

Dan Șucu: „Vrem sustenabilitate, dar accentul este pus pe performanța sportivă”

„Desigur, dacă proprietatea ta este contestată în instanță, acest lucru creează presiune, iar potențialii parteneri te întreabă ce se întâmplă. Așteptăm să se încheie această bătălie juridică. Deocamdată, deciziile au fost favorabile pentru noi.

Concluziile sunt pozitive, mă temeam că va fi mai rău, că totul va fi mai dificil. O teamă legată de datorii. Nicio companie nu poate spera să supraviețuiască mult timp cu costuri cu 30 de milioane mai mari decât veniturile.

Datoriile erau enorme. Încă sunt mari, dar răspunsul a fost bun. Îmi place să lucrez cu tineri, sunt mulți aici, la club, îmi dau entuziasm și energie.

Așa cum am spus, ne propunem să fim sustenabili, dar accentul este pus pe performanța sportivă. Am avut dificultăți, dar acum suntem din nou pe drumul cel bun.

Primul pas este consolidarea, apoi voi fi gata să colaborez cu alții pentru a face saltul calitativ”, a completat Dan Șucu.

Dan Șucu: „Un club trebuie să fie sănătos din punct de vedere economic și sportiv”

„Am participat la majorarea de capital solicitată în unanimitate de Adunarea Acționarilor și Consiliul de Administrație. Sincer, ne așteptăm să fim respectați pentru acest lucru, nu contestați. Suntem oameni serioși.

Dar analiza mea nu este pesimistă; dimpotrivă, sunt optimist. Există dificultăți? Da, dar pas cu pas, ele pot fi depășite. Faptul că nu mai sunt atât de tânăr are un avantaj: mă ajută să am experiența de a ști cum se fac lucrurile.

Un club trebuie să fie sănătos din punct de vedere economic și sportiv. Când suntem, putem să ne gândim la lucruri mai spectaculoase. Îmi place cum este gestionată Atalanta sau ce s-a făcut la Udinese. Doar dacă ești sănătos poți avea un viitor.

În fotbal, ca și în afaceri, toată lumea crede că știe câte ceva. Întotdeauna există cineva gata să-mi dea câteva idei. Și poate că sunt bune. Dar nu ideea contează atât de mult. Ceea ce face diferența este punerea în practică a ideii, convingerea de a o duce mai departe fără oprire, ambiția”.

Șucu, despre plecarea lui Vieira: „O alegere foarte dificilă”

Șucu a comentat și schimbarea de antrenor de la Genoa.

„Vieira este un antrenor grozav. A fost o alegere foarte dificilă, dar avem nevoie de rezultate. În alte medii de afaceri, ai mai mult timp să corectezi greșelile. Aici, fiecare greșeală este foarte costisitoare; trebuie să fii mai rapid. Și dacă dai tot ce ai nevoie pentru a obține un rezultat, te aștepți să vezi rezultatele.

De Rossi? Am vorbit mult cu el, ne-a insuflat încredere, știe exact ce trebuie să facă. Echipa s-a legat imediat de el. Există o unitate, toată lumea ajunge devreme dimineața pentru a ajunge la muncă, se simt implicați.

De Rossi ne-a dat energie suplimentară. Îmi place felul în care joacă echipa. Dar, sincer, îmi place foarte mult să câștig. Să sperăm că vom continua așa.

Șucu a fost criticat pentru apatia din perioada de transferuri. Cum a răspuns?

„Nu sunt de acord cu aceste critici. În ianuarie, am investit 8 milioane de euro pentru doi jucători cheie, Ellertsson și Otoa.

Apoi sunt Ostigard, Gronbaek și Colombo, există o opțiune de cumpărare pentru ei care ar putea deveni o achiziție obligatorie.

Cred că este inteligent să vedem cum evoluează un jucător înainte de a decide dacă îl cumpărăm, dar acestea sunt încă trei investiții.

Gudmundsson nu ar trebui inclus printre transferuri, a fost o tranzacție de anul trecut, iar apoi sumele datorate agenților și cluburilor care dețineau anterior jucătorii vânduți trebuie întotdeauna scăzute.

În ianuarie, dacă este necesar, vom interveni, dar există planuri diferite în funcție de câte puncte avem, fie că avem 25 sau 18, va fi diferit. Cu toate acestea, este corect ca echipa sportivă a clubului să discute aceste aspecte”.

Ce obiectiv are Genoa în acest sezon din Serie A

„Să ne aducem la 40 de puncte cât mai repede posibil. Și apoi vom vedea.

În afacerile mele din România, sunt angajați care au lucrat cu mine timp de trei generații. În fotbal, îmi pare rău, dar văd că trebuie să te gândești mereu la prezent, e greu să gândești pe termen lung.

Greșelile pe care le-am făcut cu Rapid mă ajută să fac mai puține aici. Și asta e o noroc, pentru că o greșeală în fotbalul italian te costă de 10 ori mai mult decât una în România”.

Despre emoțiile pe care i le dă fotbalul, Șucu a spus:

„Era frig la Udine, dar dacă pulsul tău e peste 150 de bătăi pe minut, nu mai simți frigul. Speram că, pe măsură ce trece timpul, îmi voi gestiona mai bine emoțiile, dar nu se întâmplă asta, mă simt din ce în ce mai rău.

Când pierd, mă gândesc mereu la fanii care pleacă acasă triști. Le înțeleg sentimentele, simt un sentiment de responsabilitate față de marea lor dragoste pentru Genoa.

Chiar și mama mea, Maria, a urmărit meciul de la Udine la televizor, în România. Am vorbit și a fost foarte fericită”.

„Deocamdată, pot veni doar trei sau patru zile la fiecare două săptămâni. Aș vrea să fiu aici mai des, dar am și multe angajamente în România”.

Genoa este o investiție din inimă. Vom discuta cu directorul sportiv despre perioada de transferuri din ianuarie, iar el va decide ce va face Dan Șucu

În Serie A, Genoa se află pe locul 14, cu 14 puncte obținute după 14 partide jucate.

Pentru clubul patronat de Dan Șucu urmează meciul de duminică cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, în cadrul etapei 15 din Serie A.

