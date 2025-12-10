Rrahmani, din nou în România Fostul atacant de la Rapid i-a pus gând rău Craiovei: „Voi fi fericit dacă voi marca”

Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul celor de la Sparta Praga, a vorbit despre revenirea în România, odată cu meciul pe care echipa sa îl va juca la Craiova, împotriva Universității.

Universitatea Craiova - Sparta Praga se joacă joi, de la 19:45, în etapa #5 din Conference League. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La un an și jumătate de la plecarea sa de la Rapid, atacantul din Kosovo revine în România, pe „Ion Oblemenco”, acolo unde va da piept cu Universitatea Craiova.

La debutul său pentru formația giuleșteană, Rrahmani a marcat două goluri chiar pe „Oblemenco”, într-o partidă disputată de Rapid cu FCU Craiova, scor 4-3 în favoarea oltenilor.

Ce spune Albion Rrahmani despre revenirea în România

Fostul atacant din Giulești a vorbit despre perioada petrecută în România și și-a adus aminte de primul meci jucat pentru Rapid, chiar la Craiova.

„Este mereu bine când marchezi, mai ales pentru un atacant. E important să ai încredere în fiecare meci. Am avut două luni fără gol marcat.

Îmi aduc aminte (n.r. de debutul la Rapid), a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea când am marcat aici. Mereu îmi aduc aminte și mă uit pe reluări. Voi fi fericit și mâine dacă voi marca.

Albion Rrahmani, în tricoul Rapidului

Nu a fost nicio problemă între mine și club, au fost doar speculații. Am prieteni mulți la Rapid, o să păstrez legătura cu ei toată viață.

Ei sunt pe locul 1 acum, joacă cel mai bun fotbal, au o echipă tânără, cu jucători talentați”, a declarat Albion Rrahmani, conform digisport.ro.

18 goluri a marcat Albion Rrahmani în tricoul Rapidului, în 29 de meciuri

În ultimele două meciuri jucate, Rrahmani a marcat două goluri pentru Sparta Praga, unul în campionat și unul în cupă.

