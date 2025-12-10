Noi detalii despre arena din Timișoara VIDEO. În ce stadiu se află lucrările la noul stadion: „Nu ne oprim” » Când va fi gata +5 foto
foto: captură Facebook/Dominic Fritz
Liga 3

Noi detalii despre arena din Timișoara VIDEO. În ce stadiu se află lucrările la noul stadion: „Nu ne oprim” » Când va fi gata

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 16:58
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 17:00
  • Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a venit cu noi detalii despre stadiul lucrărilor la noul stadion din localitate.
  • Arena „Eroii Timișoarei” urmează să fie gata anul viitor. Aceasta va găzdui meciurile Politehnicii Timișoara.

Aflată în Liga 3, Politehnica Timișoara evoluează în meciurile de pe teren propriu pe stadionul Electrica, o arenă cu o capacitate de doar 500 de locuri.

Probleme mari pentru U Craiova Doi titulari s-au accidentat înainte de meciul crucial cu Sparta + Filipe Coelho a luat în lot un junior de 16 ani
Citește și
Probleme mari pentru U Craiova Doi titulari s-au accidentat înainte de meciul crucial cu Sparta + Filipe Coelho a luat în lot un junior de 16 ani
Citește mai mult
Probleme mari pentru U Craiova Doi titulari s-au accidentat înainte de meciul crucial cu Sparta + Filipe Coelho a luat în lot un junior de 16 ani

Dominic Fritz: „Suntem la 70% și avansăm foarte bine”

Edilul din Timișoara a transmis că lucrările nu vor înceta pe parcursul iernii, astfel încât arena să poată fi dată în folosință în 2026.

„Un uriaș acoperiș metalic s-a construit aici, la Stadionul «Eroii Timișoarei», la viitoarea Peluză Est. Și în spatele meu se lucrează deja la compartimentări, vedeți aici niște boxe VIP în viitor.

Asta înseamnă că nu ne oprim în această iarnă, indiferent cât de frig ar fi, avem de lucru. Acum suntem la 70% și avansăm foarte, foarte bine, astfel încât la anul să putem deschide acest stadion de 10.000 de locuri.

Să avem un loc unde Poli Timișoara poate să joace, să avem un loc pentru concerte mari și un loc care să adune toată comunitatea timișoreană la un loc. Vă mulțumesc că susțineți acest proiect!”, a transmis Dominic Fritz, într-un video postat pe Facebook.

Ce se întâmplă cu „Dan Păltinișanu”

Deși stadionul legendar din Timișoara a fost demolat, lucrările pentru ridicarea noii arene nu au început, ca urmare a restrângerilor bugetare din ultimul an.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că va aloca 25% din bugetul necesar pentru construcția noului stadion, totul pentru ca lucrările să poată fi demarate în cel mai scurt timp.

„Eu aștept decizia CNI ca să dau hotărârea de Consiliu, pentru finanțarea cu 25% a proiectului. Trebuie să știu suma totală ca să pot semna finanțarea.

Dacă nu vor fi contestații, și e puțin probabil să mai fie, sper să semnăm anul acesta contractul. Lucrările ar dura 30 de luni de la ordinul de începere, pe care sperăm să-l semnăm în ianuarie. Vor fi 30 de luni pentru proiectare și execuție”, declara recent Simonis.

Noul Stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

  • 32.000 de locuri
  • tribune complet acoperite
  • o infrastructură modernă, la standarde internaționale

FOTO. Macheta stadionului „Dan Păltinișanu”

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
Macheta noului stadion Dan Păltinișanu

Galerie foto (5 imagini)

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„E ultima noastră șansă” Elias Charalambous a descifrat strategia lui  Feyenoord: „Asta vom încerca să facem mâine”
Europa League
16:04
„E ultima noastră șansă” Elias Charalambous a descifrat strategia lui Feyenoord: „Asta vom încerca să facem mâine”
Citește mai mult
„E ultima noastră șansă” Elias Charalambous a descifrat strategia lui  Feyenoord: „Asta vom încerca să facem mâine”
Lecții pentru FCSB: „Fă și tu la fel!” Cum a devenit Van Persie antrenor, deși nu voia. Fiica l-a convins » A vrut să renunțe într-un moment critic
Europa League
15:57
Lecții pentru FCSB: „Fă și tu la fel!” Cum a devenit Van Persie antrenor, deși nu voia. Fiica l-a convins » A vrut să renunțe într-un moment critic
Citește mai mult
Lecții pentru FCSB: „Fă și tu la fel!” Cum a devenit Van Persie antrenor, deși nu voia. Fiica l-a convins » A vrut să renunțe într-un moment critic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
Politehnica Timisoara stadion timisoara eroii timisoarei dominic fritz primarul timisoarei
Știrile zilei din sport
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Handbal
00:18
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Citește mai mult
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Europa League
10:10
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Gimnastica
09:06
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Citește mai mult
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Europa League
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:05
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
17:10
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
18:31
Atacați în Polonia Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Diverse
11:54
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Citește mai mult
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Superliga
12:02
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Citește mai mult
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Liga Campionilor
12:18
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Citește mai mult
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special
10.12
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Citește mai mult
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share