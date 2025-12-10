Noi detalii despre arena din Timișoara VIDEO. În ce stadiu se află lucrările la noul stadion: „Nu ne oprim” » Când va fi gata

Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a venit cu noi detalii despre stadiul lucrărilor la noul stadion din localitate.

Arena „Eroii Timișoarei” urmează să fie gata anul viitor. Aceasta va găzdui meciurile Politehnicii Timișoara.

Aflată în Liga 3, Politehnica Timișoara evoluează în meciurile de pe teren propriu pe stadionul Electrica, o arenă cu o capacitate de doar 500 de locuri.

Dominic Fritz: „Suntem la 70% și avansăm foarte bine”

Edilul din Timișoara a transmis că lucrările nu vor înceta pe parcursul iernii, astfel încât arena să poată fi dată în folosință în 2026.

„Un uriaș acoperiș metalic s-a construit aici, la Stadionul «Eroii Timișoarei», la viitoarea Peluză Est. Și în spatele meu se lucrează deja la compartimentări, vedeți aici niște boxe VIP în viitor.

Asta înseamnă că nu ne oprim în această iarnă, indiferent cât de frig ar fi, avem de lucru. Acum suntem la 70% și avansăm foarte, foarte bine, astfel încât la anul să putem deschide acest stadion de 10.000 de locuri.

Să avem un loc unde Poli Timișoara poate să joace, să avem un loc pentru concerte mari și un loc care să adune toată comunitatea timișoreană la un loc. Vă mulțumesc că susțineți acest proiect!”, a transmis Dominic Fritz, într-un video postat pe Facebook.

Ce se întâmplă cu „Dan Păltinișanu”

Deși stadionul legendar din Timișoara a fost demolat, lucrările pentru ridicarea noii arene nu au început, ca urmare a restrângerilor bugetare din ultimul an.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că va aloca 25% din bugetul necesar pentru construcția noului stadion, totul pentru ca lucrările să poată fi demarate în cel mai scurt timp.

„Eu aștept decizia CNI ca să dau hotărârea de Consiliu, pentru finanțarea cu 25% a proiectului. Trebuie să știu suma totală ca să pot semna finanțarea.

Dacă nu vor fi contestații, și e puțin probabil să mai fie, sper să semnăm anul acesta contractul. Lucrările ar dura 30 de luni de la ordinul de începere, pe care sperăm să-l semnăm în ianuarie. Vor fi 30 de luni pentru proiectare și execuție”, declara recent Simonis.

Noul Stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

32.000 de locuri

tribune complet acoperite

o infrastructură modernă, la standarde internaționale

