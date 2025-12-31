Primul mare transfer al iernii Ce atacant cumpără Guardiola și City în primele zile din 2026. Și la ce preț!

Manchester City se pregătește să-l achiziționeze pe unul dintre cei mai în formă atacanți din Premier League.

Bournemouth, care a vândut deja jucători de aproape 240 de milioane în acest sezon, va depăși 300 de milioane în curând.

Antoine Semenyo, 25 de ani, este unul dintre cei mai curtați jucători ai momentului în Premier League.

Mai multe cluburi au încercat să-l atragă, în special cele două puteri din Manchester, City și United.

Semenyo la Manchester City, pentru 75 de milioane de euro

În cele din urmă, a câștigat Pep Guardiola. El l-a convins pe internaționalul ghanez (născut la Londra) să vină pe „Etihad”.

City va achita clauza de reziliere de 75 de milioane de euro și îl va aduce imediat.

Apărătorilor lui City le-a fost foarte greu să reziste în fața furtunii Semenyo Foto: Imago

Agenții extremei dreapta a lui Bournemouth au negociat luni la Manchester, susține BBC.

Semenyo vrea ca totul să fie stabilit cel târziu joi și transferul să devină oficial odată cu deschiderea mercato, pe 1 ianuarie 2026.

Dar managerul lui Bournemouth, spaniolul Andoni Iraola, încearcă să-l mai păstreze și la partida programată sâmbătă, când echipa sa înfruntă Arsenal acasă!

42 de goluri a influențat Antoine Semenyo (29 de reușite, 13 assisturi) în 95 de meciuri jucate în toate competițiile pentru Bournemouth, din 2023

Manchester City se apropie de 300 de milioane. Bournemouth depășește bariera 300!

City, care a cheltuit în vară 206,8 milioane de euro, va ajunge la 281,8 milioane investite în acest sezon.

Va fi încă o afacere extraordinară realizată în actuala stagiune de Bournemouth.

Și-a vândut în vară aproape toată apărarea (stoperii Zabarnyi - 63 de milioane la PSG, Huijsen - 62,5 la Real Madrid, fundașul stânga Kerkez - 46,9 la Liverpool), plus aripa Ouattara, mutat la Brentford pentru 42,8 milioane.

Cu Semenyo, va depăși bariera celor 300 de milioane!

313,41 milioane de euro va fi suma totală câștigată de Bournemouth din transferuri în 2025-2026

Semenyo va câștiga minimum 50 de milioane la Manchester

Antoine va avea un salariu de bază estimat la 9 milioane de euro anual, la care se adaugă banii din bonusurile de performanță la Manchester.

Pentru un contract pe cinci sezoane și jumătate, va câștiga în total minimum 50 de milioane până în iunie 2031.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport