Ararat-Armenia - Craiova NU e la TV Cine transmite meciul și cum îl poți vedea

Ararat-Armenia și Universitatea Craiova se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, la Erevan, în meciul decisiv pentru calificarea în faza principală din Europa League.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, însă NU se va vedea la TV în România.

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Universitatea Craiova este la un singur meci de faza principală din Europa League. După 1-1 în Bănie, formația pregătită de Filipe Coelho trebuie să câștige la Erevan pentru a-și continua aventura în a doua competiție europeană.

Oltenii au însă garantată prezența în cupele europene până la finalul anului. Dacă vor fi eliminați de Ararat-Armenia, aceștia vor continua automat în faza principală din Conference League.

Cine transmite Ararat-Armenia - Universitatea Craiova

Spre deosebire de meciul tur, returul de la Erevan nu va putea fi urmărit la televizor. Partida va fi transmisă exclusiv online de Voyo Sport.

Pentru a vedea meciul, trebuie să ai un abonament activ pe platforma Voyo. Prețul este 5.99 euro pe lună, aproximativ 32 de lei.

Aplicația deține drepturile pentru Premier League și Ligue 1, iar din 2027 va difuza și Formula 1.

Universitatea Craiova a început aventura europeană încă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor și a ajuns la un singur meci de faza principală din Europa League.

Parcursul oltenilor în acest sezon european:

Turul 1 preliminar UCL: 4-1 în deplasare și 1-0 acasă cu Vitebsk (Belarus)

Turul 2 preliminar UCL: 0-1 în deplasare și 2-2 acasă cu Levski Sofia (Bulgaria)

Turul 3 preliminar Europa League: 1-1 în deplasare și 2-1 acasă cu KuPS (Finlanda)

Play-off Europa League: 1-1 acasă cu Ararat-Armenia

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