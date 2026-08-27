Ararat-Armenia - Craiova NU e la TV Cine transmite meciul și cum îl poți vedea
Europa League

Ararat-Armenia - Craiova NU e la TV Cine transmite meciul și cum îl poți vedea

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 17:45
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 19:25
  • Ararat-Armenia și Universitatea Craiova se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, la Erevan, în meciul decisiv pentru calificarea în faza principală din Europa League.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, însă NU se va vedea la TV în România.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Universitatea Craiova este la un singur meci de faza principală din Europa League. După 1-1 în Bănie, formația pregătită de Filipe Coelho trebuie să câștige la Erevan pentru a-și continua aventura în a doua competiție europeană.

Oltenii au însă garantată prezența în cupele europene până la finalul anului. Dacă vor fi eliminați de Ararat-Armenia, aceștia vor continua automat în faza principală din Conference League.

Dureri de cap pentru Hagi! Mai mulți jucători de la națională au probleme. Mai e o lună până la meciul cu Suedia!
Citește și
Dureri de cap pentru Hagi! Mai mulți jucători de la națională au probleme. Mai e o lună până la meciul cu Suedia!
Citește mai mult
Dureri de cap pentru Hagi! Mai mulți jucători de la națională au probleme. Mai e o lună până la meciul cu Suedia!

Cine transmite Ararat-Armenia - Universitatea Craiova

Spre deosebire de meciul tur, returul de la Erevan nu va putea fi urmărit la televizor. Partida va fi transmisă exclusiv online de Voyo Sport.

Pentru a vedea meciul, trebuie să ai un abonament activ pe platforma Voyo. Prețul este 5.99 euro pe lună, aproximativ 32 de lei.

Aplicația deține drepturile pentru Premier League și Ligue 1, iar din 2027 va difuza și Formula 1.

Universitatea Craiova a început aventura europeană încă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor și a ajuns la un singur meci de faza principală din Europa League.

Parcursul oltenilor în acest sezon european:

  • Turul 1 preliminar UCL: 4-1 în deplasare și 1-0 acasă cu Vitebsk (Belarus)
  • Turul 2 preliminar UCL: 0-1 în deplasare și 2-2 acasă cu Levski Sofia (Bulgaria)
  • Turul 3 preliminar Europa League: 1-1 în deplasare și 2-1 acasă cu KuPS (Finlanda)
  • Play-off Europa League: 1-1 acasă cu Ararat-Armenia

Citește și

Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Liga Campionilor
20:16
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Citește mai mult
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
El decide soarta CFR Omul ales de Ioan Varga pentru a conduce clubul aflat în insolvență
Superliga
12:27
El decide soarta CFR Omul ales de Ioan Varga pentru a conduce clubul aflat în insolvență
Citește mai mult
El decide soarta CFR Omul ales de Ioan Varga pentru a conduce clubul aflat în insolvență

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
Universitatea Craiova europa league cine transmite la tv voyo ararat-armenia
Știrile zilei din sport
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Conference League
09:25
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Citește mai mult
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Superliga
27.08
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Citește mai mult
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Liga Campionilor
27.08
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Citește mai mult
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Europa League
27.08
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Citește mai mult
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
09:05
Decizie după bătaia din 2021 Dosarul penal deschis după altercația de la CFR - Steaua Roșie, la final după 5 ani: „Adevărul este Dumnezeu!”
Decizie după bătaia din 2021 Dosarul penal deschis după altercația de la CFR - Steaua Roșie, la final după 5 ani: „Adevărul este Dumnezeu!”
09:40
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
09:15
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Diverse
27.08
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Citește mai mult
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Stranieri
27.08
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Citește mai mult
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
27.08
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
B365
27.08
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
Citește mai mult
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 39 dinamo bucuresti 21 rapid 26 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share