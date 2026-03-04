Florin Bratu (46 de ani) a fost numit antrenorul celor de la Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc în Liga 1.

Florin Bratu și-a reziliat contractul cu CS Dinamo marți și s-a înțeles cu Metaloglobus, acolo unde îl înlocuiește pe Mihai Teja, cel care și-a anunțat plecarea după înfrângerea cu U Craiova (1-2) din etapa 29.

Florin Bratu, oficial la Metaloglobus

Florin Bratu a fost numit oficial antrenorul celor de la Metaloglobus. Acesta va avea un obiectiv dificil de îndeplinit: salvarea de la retrogradare.

În acest moment, formația bucureșteană se află pe ultimul loc în Liga 1, cu doar 11 puncte acumulate după 29 de etape.

„Bun venit în familia Metaloglobus, Florin Bratu!

Clubul nostru are plăcerea de a anunța numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal.

Florin Bratu, supranumit „Mitraliera” în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător.

În cariera de antrenor, Florin a antrenat la echipe precum: CS Tunari, Dinamo 1948, unde a promovat numeroși tineri talentați, Echipa Națională U18 a României, Echipa Națională U21 a României, Concordia Chiajna sau Karmiotissa (Cipru).

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, aflat ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, vine pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivul vital al acestui sezon: salvarea de la retrogradare.

Mult succes, Florin! Luptăm până la capăt!”, a scris clubul Metaloglobus pe Facebook.

Florin Bratu va debuta pe banca celor de la Metaloglobus sâmbătă, de la ora 14:30, în partida cu UTA Arad, din ultima etapă a sezonului regulat.

În locul său la CS Dinamo a fost numit Boris Keca (47 de ani), chiar dacă favorit pentru preluarea băncii tehnice părea Ionuț Chirilă.

Acesta din urmă a declarat că ar putea să o preia pe CS Dinamo din vară, dar cu o singură condiție: echipa să rămână în Liga 2.

Ultima echipă condusă de Bratu în elita fotbalului românesc a fost chiar FC Dinamo, unde a rezistat șapte luni.

De-a lungul carierei, tehnicianul în vârstă de 46 de ani le-a mai antrenat pe Dinamo 2, CS Tunari, Aerostar Bacău, AFC Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna și Karmiotissa. A fost și selecționer la naționalele României de U18 și U21.

