Barajul pentru CM 2026, în pericol Pot rata Mondialul din cauza războiului: selecționerul e blocat în EAU, jucătorii nu pot obține vize!

  • Barajul intercontinental pentru calificarea la CM 2026 e în pericol din cauza războiului din Iran.
  • Irak ar trebui să joace în Mexic cu Bolivia sau Surinam pentru un loc la turneul final, însă deplasarea e în aer.
  • Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie.

Probleme mari pentru Irak, care se află la doar un meci distanță de calificarea în premieră la un Campionat Mondial.

Barajul pentru CM 2026, în pericol! Irak poate rata Mondialul din cauza războiului

Calificată în finala barajului intercontinental programat la finalul lunii martie în Mexic, naționala irakiană nu știe încă dacă va putea face deplasarea în America.

Formația din Asia ar trebui să ajungă la Monterrey, unde va evolua pe 31 martie cu învingătoarea semifinalei dintre Bolivia și Surinam. Cine va câștiga partida va obține unul dintre ultimele bilete puse la bătaie pentru Mondial.

Doar că irakienii au mari probleme cu deplasarea din cauza războiului din Iran. Zborurile în zonă au fost anulate, iar selecționerul Graham Arnold este blocat în Emiratele Arabe Unite.

Mai mult, Irakul a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că „multe ambasade sunt închise în acest moment, iar o parte dintre jucători și membri ai staff-ului tehnic și cel medical nu pot obține vizele pentru intrarea în Mexic”.

Asiaticii susțin că au luat legătura cu FIFA, care i-a informat că finala barajului rămâne programată pe 31 martie, la Monterrey.

„Continuăm să comunicăm cu FIFA despre pregătirile pentru participarea naționalei noastre la barajul intercontinental, ținând cont de situația din Orientul Mijlociu. FIFA și AFC (Confederația Asiatică de Fotbal) sunt la curent cu toate evenimentele legate de situația echipei”, au adăugat irakienii.

Emoții și pentru România

Astăzi, cu trei săptămâni înaintea semifinalei barajului cu România, s-a anunțat că Turcia, țară membră NATO, a fost ținta unui atac iranian, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la începutul conflictului.

Potrivit hotnews.ro, guvernul de la Ankara a comunicat că „sistemele de apărare din estul Mediteranei ale Alianței Nord-Atlantice au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran care viza spațiul aerian turc după ce trecuse de Irak și Siria”.

Resturile rachetei au căzut în regiunea Hatay, în sud-estul țării.

Ministrul de externe turc Hakan Fidan l-a contactat miercuri, telefonic, pe Abbas Araghchi, transmițându-i omologului său iranian protestul autorităților de la Ankara, susține Reuters.

Ministerul Apărării din Turcia a dat un comunicat dur:

„Avertizăm toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar putea duce la o escaladare a conflictului din regiune”.

Naționala României are programată pe 26 martie semifinala barajului CM 2026, la Istanbul, împotriva Turciei. Dacă vor reuși să câștige, „tricolorii” vor înfrunta în finală, tot în deplasare, învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

