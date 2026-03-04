Maguire, condamnat la închisoare  Fundașul lui Manchester United are probleme cu legea, după un incident din 2020 
Maguire, condamnat la închisoare Fundașul lui Manchester United are probleme cu legea, după un incident din 2020

George Neagu
Publicat: 04.03.2026, ora 19:28
Actualizat: 04.03.2026, ora 19:28
  • Harry Maguire (32 de ani), fundașul lui Manchester United, a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare, după un incident de pe insula Mykonos din Grecia, în august 2020.
  • Inițial, stoperul englez primise o pedeapsă de 21 de luni de închisoare, dar cazul a fost rejudecat.

În august 2020, pe insula Mykonos, Harry Maguire a fost arestat de autoritățile grecești după un conflict și a fost acuzat de agresiune și tentativă de mituire.

Harry Maguire, condamnat la închisoare

Harry Maguire a fost condamnat, inițial, la 21 de luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, fiind acuzat de vătămare corporală, tentativă de mituire, violență împotriva funcționarilor publici și insultă.

Imediat după acea decizie, avocații fundașului englez au depus apel împotriva verdictului. Conform legii din Grecia, apelul a anulat condamnarea și a dus la rejudecarea cazului.

Rejudecarea a fost anulată de patru ori între 2023 și 2025, dar a fost reluată miercuri, 4 martie 2026.

Chiar dacă nu a fost prezent la audieri, judecătorii greci i-au micșorat pedeapsa fundașului lui Manchester United, Maguire fiind condamnat acum la 15 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, plus o amendă de 1.500 de euro, conform bbc.com.

Fundașul neagă toate acuzațiile aduse și ar intenționa să facă apel la Curtea Supremă.

  • Harry Maguire face parte din lotul lui Manchester United pentru partida din această seară împotriva lui Newcastle, programată de la ora 22:15, în etapa 29 din Premier League. Meciul va putea fi urmărit pe platforma Voyo.
10 milioane de euro
este cota de piață a lui Harry Maguire, conform Transfermarkt

Ioannis Paradisis: „Încă așteptăm scuze”

Fratele lui Harry Maguire, Joe, a fost găsit vinovat pentru agresiune, atacarea reprezentanților poliției și tentativă de mituire, iar prietenul lui Maguire, Christopher Sharman, vinovat pentru două acuzații de agresiune și o alta de abuz verbal. Atât Joe, cât și Christopher au primit pedepse de 13 luni, cu suspendare timp de trei ani.

Ioannis Paradisis, avocatul care reprezintă polițiștii care l-au arestat pe Harry Maguire în 2020, a declarat:

„Povestea lui inventată nu a fost crezută de instanță și a fost condamnat din nou. Pe tot parcursul a fost total lipsit de remușcări și arogant.

Încă așteptăm scuze. Cei trei (n.r. Maguire, fratele lui și un prieten) sunt o rușine pentru țara lor și pentru fotbal.

Cum pot avea un jucător în Premier League cu antecedente penale, acum condamnat pentru violență, care încă joacă fără să fie sancționat?”, a spus avocatul grec, conform thesun.co.uk.

17 apariții
a bifat Harry Maguire în acest sezon pentru Manchester United, în toate competițiile. A marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă

Ce s-a întâmplat în 2020

În 2020, pe insula Mykonos, Harry Maguire se afla alături de soția sa, Fern, sora sa Daisy și alte șase persoane, inclusiv fratele Joe.

Aceștia așteptau un taxi pentru a se întoarce la hotel, moment în care doi bărbați albanezi au început să vorbească cu sora sa.

Fundașul lui United și-a pierdut cumpătul și a început să țipe la acei bărbați, dar a insistat că nu a existat nicio bătaie.

Trei bărbați greci, despre care se crede că erau polițiști sub acoperire, au ajuns la fața locului, dar grupul plecase deja cu taxiul.

Ulterior, acei polițiști i-au oprit și i-au obligat să coboare din mașină. Maguire susține că el și ceilalți apropiați au fost bătuți și apoi încătușați.

Fundașul a adăugat că polițiștii l-au insultat verbal la secția de poliție din Mykonos și l-au batjocorit.

Fratele său, Joe, a fost de asemenea găsit vinovat de agresiune, atac asupra poliției și tentativă de mită.

