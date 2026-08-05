„Românii nu sunt lăsați să antreneze” Victor Pițurcă, indignat de ce se întâmplă în Superliga: „O mare prostie”

Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, nu înțelege de ce cluburile din țara noastră mizează pe antrenori străini.

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Pițurcă e de părere că tehnicienii români sunt foarte buni, dar nu li se dau șanse să arate ce pot.

Victor Pițurcă: „Foarte mulți antrenori români nu sunt lăsați să antreneze”

„Mi se pare o mare prostie. Avem antrenori care au fost jucători mari, care au jucat la nivelul cel mai înalt și uite că nu-și găsesc angajament în România. Sunt aduși fel și fel de străini doar prin prisma faptului că sunt portughezi, vezi Doamne.

Îmi pare rău, văd foarte mulți antrenori români cu care am lucrat, știu capacitatea lor, știu de ce pot fi în stare, dar nu sunt lăsați să antreneze, să lucreze și așa mai departe”, a declarat Victor Pițurcă, citat de sport.ro.

În prezent, din cele 16 echipe din Superliga, nu mai puțin de șapte sunt pregătite de antrenori străini:

Filipe Coelho (Universitatea Craiova)

Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj)

Antonio Folha (CFR Cluj)

Nuno Campos (Dinamo)

Stjepan Tomas (Oțelul)

Istvan Szabo (Csikszereda)

Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești)

Clasamentul în Superliga după primele 3 etape

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 FCSB 3 7 2 Rapid 3 7 3 U Craiova 3 6 4 U Cluj 3 6 5 FC Argeș 3 6 6 Oțelul 3 5 7 Dinamo 3 4 8 Farul 3 4 9 Corvinul 3 4 10 Sepsi 3 4 11 FC Voluntari 3 4 12 CFR Cluj 3 3 13 Petrolul 3 3 14 FC Botoșani 3 2 15 UTA Arad 3 16 Csikszereda 3 0

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