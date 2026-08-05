Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre perioada mai dificilă pe care o traversează Daniel Bîrligea (26 de ani).

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Daniel Bîrligea a înscris 31 de goluri și a oferit cinci pase decisive în 74 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, de la transferul său din septembrie 2024.

Totuși, atacantul a înscris un singur gol în cele cinci meciuri disputate în acest sezon.

Mihai Stoica, despre Daniel Bîrligea: „Poate fi un blocaj”

„E un concurs de împrejurări. El a marcat primul nostru gol în sezonul ăsta, unul excepțional, cu FC Argeș.

A marcat un gol valabil la Riga, anulat de arbitru. A scos două penalty-uri, iar dacă arbitrii erau corecți și arbitrau ce vedeau, atunci vedeam că Bîrligea nu e în criză.

Că a ratat multe situații unu la unu cu portarul, ceea ce nu se întâmpla înainte, e clar că poate fi un blocaj”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

Mihai Stoica a confirmat că FCSB a fost contactată în legătură cu un posibil transfer.

„Mă gândesc că probabil foarte mulți oameni intervin și îi spun că e o ofertă de acolo, de acolo, să vedem ce bani vor.

Multă lume ne-a căutat și ne-a întrebat despre Bîrligea, iar atunci poate fi și asta o cauză pentru evoluțiile lui. Trebuie să facă un efort mai mare, că atunci când făcea un efort mai mare avea mai multe oportunități și marca. Ce dai, aia primești.

S-au schimbat mailuri, dar până când nu există un contract nu se poate discuta nimic”, a mai spus oficialul FCSB-ului.

4,5 milioane de euro este cota de transfer a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Patronul FCSB a dezvăluit că a avut oferte de 5 milioane de euro pentru Bîrligea, însă a ales să pluseze cu încă un milion, decizie pe care o regretă.

Mihai Stoica: „Dacă vine un atacant, ar deveni problema lui”

FCSB caută și un alt atacant central, care să îi ofere concurență lui Bîrligea

„Cred că ar deveni problema lui, mai puțin a noastră. Acum câteva luni, în iarnă, când, pentru prima dată, Daniel Bîrligea, fiind apt, a stat pe bancă atunci când a jucat Thiam cu Botoșani, după aceea Daniel Bîrligea parcă a fost altul, s-a schimbat în bine.

Știți cine e Bîrligea, în opinia mea? E jucătorul care, în prima manșă a play-off-ului cu Aberdeen, marchează pentru 1-0 în deplasare, după care rămânem în 10, iar golul al doilea e creația lui Bîrligea, care-și înșiră adversarii și îi centrează perfect lui Darius Olaru, care marchează.

Ăsta e Daniel Bîrligea. Există GPS, iar GPS-ul spune ce efort ai făcut, cât ai alergat, cum ai alergat, sprinturi, accelerări, decelerări.

Când un jucător arată anumite cifre, iar deodată cifrele lui… Nu vorbesc despre Bîrligea, ci în general. La el poate fi mult mai bun GPS-ul”, a mai declarat Mihai Stoica.

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