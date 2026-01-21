Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală

Nae Stanciu (52 de ani), legendarul fundaș al celor de la Rapid din perioada 1990-2002, a fost încătușat după ce provocat un accident rutier în această după-amiază.

Acesta a fost supus și unei verificări cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fost căpitan la Rapid și campion cu giuleștenii în anul 1999, Nae Stanciu a fost implicat într-un accident rutier în București, în jurul orei 14:00, informează prosport.ro.

Nae Stanciu a provocat un accident rutier

Legendarul fotbalist din Giulești se afla la volanul unui autoturism marca Toyota și circula pe strada Dimitrie Pompeiu nr. 6, când a intrat în coliziune cu o altă mașină, care în acel moment staționa.

Un echipaj de poliție și-a făcut rapid apariția la fața locului. Oamenii legii l-au supus pe Stanciu unei verificări cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurii, fostul fundaș a fost dus la INML pentru prelevarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

Nae Stanciu, lupte grele cu Poliția

Potrivit sursei menționate, Stanciu a reacționat agresiv, atât fizic, cât și verbal, iar oamenii legii nu au avut altă opțiune decât să-l încătușeze.

Acesta s-a ales și cu un dosar de cercetare penală, conform art.336 alin.1 din Codul Penal.

Cine e Nae Stanciu

Născut pe 13 noiembrie 1973, la București, Nae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Rapid, formație pentru care a debutat în anul 1990. A fost om de bază la ultimul titlu câștigat de giuleșteni în 1999.

Trei ani mai târziu avea să părăsească formația din Capitală și să semneze cu rușii de al Anzhi Makhachkala.

S-a întors în România după doar un sezon și a semnat cu FC Bihor, formație de la care s-a și retras.

Palmaresul lui Nae Stanciu

1x campion cu Rapid (1998/1999)

2x Cupa României (1997/1998, 2001/2002)

1x Supercupă a României (1999)

