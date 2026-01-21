Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Nae Stanciu/ Foto: Facebook @Rapid/ Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 19:46
  • Nae Stanciu (52 de ani), legendarul fundaș al celor de la Rapid din perioada 1990-2002, a fost încătușat după ce provocat un accident rutier în această după-amiază.
  • Acesta a fost supus și unei verificări cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fost căpitan la Rapid și campion cu giuleștenii în anul 1999, Nae Stanciu a fost implicat într-un accident rutier în București, în jurul orei 14:00, informează prosport.ro.

„Știm cum este Steaua”  Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat
Citește și
„Știm cum este Steaua” Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat
Citește mai mult
„Știm cum este Steaua”  Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat

Nae Stanciu a provocat un accident rutier

Legendarul fotbalist din Giulești se afla la volanul unui autoturism marca Toyota și circula pe strada Dimitrie Pompeiu nr. 6, când a intrat în coliziune cu o altă mașină, care în acel moment staționa.

Un echipaj de poliție și-a făcut rapid apariția la fața locului. Oamenii legii l-au supus pe Stanciu unei verificări cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurii, fostul fundaș a fost dus la INML pentru prelevarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

Nae Stanciu, lupte grele cu Poliția

Potrivit sursei menționate, Stanciu a reacționat agresiv, atât fizic, cât și verbal, iar oamenii legii nu au avut altă opțiune decât să-l încătușeze.

Acesta s-a ales și cu un dosar de cercetare penală, conform art.336 alin.1 din Codul Penal.

Cine e Nae Stanciu

Născut pe 13 noiembrie 1973, la București, Nae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Rapid, formație pentru care a debutat în anul 1990. A fost om de bază la ultimul titlu câștigat de giuleșteni în 1999.

Trei ani mai târziu avea să părăsească formația din Capitală și să semneze cu rușii de al Anzhi Makhachkala.

S-a întors în România după doar un sezon și a semnat cu FC Bihor, formație de la care s-a și retras.

Palmaresul lui Nae Stanciu

  • 1x campion cu Rapid (1998/1999)
  • 2x Cupa României (1997/1998, 2001/2002)
  • 1x Supercupă a României (1999)

Citește și

Amenzi după FCSB - Rapid Ce sancțiuni a a aplicat Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor de la derby. Dinamo, taxată și ea după ultimul meci
Superliga
18:32
Amenzi după FCSB - Rapid Ce sancțiuni a a aplicat Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor de la derby. Dinamo, taxată și ea după ultimul meci
Citește mai mult
Amenzi după FCSB - Rapid Ce sancțiuni a a aplicat Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor de la derby. Dinamo, taxată și ea după ultimul meci
Îl vor pe Umit Akdag  Fundașul român ar putea ajunge la Fenerbahce » Când are loc discuția decisivă
Stranieri
17:13
Îl vor pe Umit Akdag Fundașul român ar putea ajunge la Fenerbahce » Când are loc discuția decisivă
Citește mai mult
Îl vor pe Umit Akdag  Fundașul român ar putea ajunge la Fenerbahce » Când are loc discuția decisivă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
rapid accident rutier politie nae stanciu
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share