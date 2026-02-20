Radu Miruță, luat peste picior Mihai Stoica, ironic după declarațiile ministrului Apărării: „Ar putea insista şi pentru ieşirea României din UE!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat declarațiile făcute de Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale cu privire la situația celor de la CSA Steaua.

Recent, Miruță a anunțat că va interveni pentru ca Steaua București să obțină dreptul de promovare, echipa fiind blocată de mai multe sezoane în liga secundă.

Mihai Stoica: „Ar putea insista şi pentru ieşirea României din UE!”

Oficialul celor de la FCSB l-a luat peste picior pe ministru, comparându-l cu jucătorii care „fac două dușuri” la club, iar apoi dispar.

„Ar putea să insiste și pe ieșirea României din Uniunea Europeană, dacă are idei din astea, pentru că el insistă pentru o lege care să contravină legislației europene.

Asta cred că spune totul despre discernământul acestui domn.

Mi se par niște aberații, așa, colosale, dar fiecare e liber să spună ce vrea. Miniștrii din ăștia care, cum erau… fotbaliștii care făceau două dușuri… sunt și miniștrii care își lasă servieta de două zile prin birouri!”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Ce a declarat Radu Miruță

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă.

Clubul Steaua, echipa de fotbal, ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege.

Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: «Indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul». Vreau să evit asta.

Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a spus Radu Miruță, potrivit antena3.ro.

Care este situația echipei de fotbal Steaua

Steaua evoluează în Liga 2 pentru al cincilea sezon consecutiv, fiind pe locul 8, după 18 etape.

„Militarii” au fost învinși în prima etapă a anului 2026, scor 0-2, de FC Voluntari. Până la finalul sezonului regulat, roș-albaștrii vor mai întâlni CSM Slatina, CS Afumați și Poli Iași.

Până acum, formația din Ghencea a obținut de două ori promovarea directă pe teren, iar o dată s-a clasat pe loc de baraj, însă nu a putut promova din cauza regulamentului, care nu le permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

