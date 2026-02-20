Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo

- RAPID - DINAMO. Un nou episod de iarnă autentică în acest weekend, când se joacă și derby-ul dintre alb-vișinii și alb-roșii.
- Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Condițiile meteo nu vor fi prielnice la ultimul derby al Capitalei din sezonul regulat al Ligii 1.
Rapid - Dinamo, derby la -3 grade
Începând de vineri de la ora 10:00 și până duminică la aceeași oră a intrat în vigoare o nouă avertizare privind condiții meteo nefavorabile în Capitală și în alte 16 județe, care sunt vizate de un cod galben de ninsori și viscol.
Potrivit informațiilor ANM este valabilă o informare meteorologică de precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece, conform hotnews.ro.
În acest context, la startul derby-ului dintre Rapid și Dinamo termomentrele vor indica - 3 grade Celsius.
Acoperișul de pe Arena Națională nu poate fi tras
Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.
Chiar dacă ar fi fost funcțional, acoperișul nu ar fi fost tras pe timp de ninsoare, pentru că nu poate susține o cantitate mare de zăpadă depusă și ar exista risc mare de prăbușire.
Rapid a vândut în jur de 13.000 de bilete pentru meciul cu Dinamo
Din informațiile GOLAZO.ro, Rapid, a vândut în jur de 12.500-13.000 de bilete pentru derby.
Acestora li se adaugă tichetele deja rezervate pentru galeria lui Dinamo. Conform protocolului dintre cele două cluburi, oaspeții vor avea la dispoziție o peluză întreagă. Conform celor de la Dinamo, fanii ei vor fi în jur de 6.000 pe Arenă la confruntarea cu rivala din Giulești.
Meciul din tur, dintre cele două, dar cu Dinamo gazdă, a stabilit recordul de asistență în tribune în actualul campionat.
Au fost atunci, într-un meci terminat cu succesul Rapidului, scor 2-0, aproape 35.000 de spectatori. Un singur alt joc a mai trecut de bariera de 30.000 de fani: FCSB - Rapid 2-1.