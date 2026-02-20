Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo +47 foto
Dinamo - Rapid/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo

Alexandru Smeu
Publicat: 20.02.2026, ora 14:27
  • RAPID - DINAMO. Un nou episod de iarnă autentică în acest weekend, când se joacă și derby-ul dintre alb-vișinii și alb-roșii.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Condițiile meteo nu vor fi prielnice la ultimul derby al Capitalei din sezonul regulat al Ligii 1.

Rapid - Dinamo, derby la -3 grade

Începând de vineri de la ora 10:00 și până duminică la aceeași oră a intrat în vigoare o nouă avertizare privind condiții meteo nefavorabile în Capitală și în alte 16 județe, care sunt vizate de un cod galben de ninsori și viscol.

Potrivit informațiilor ANM este valabilă o informare meteorologică de precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece, conform hotnews.ro.

În acest context, la startul derby-ului dintre Rapid și Dinamo termomentrele vor indica - 3 grade Celsius.

Acoperișul de pe Arena Națională nu poate fi tras

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Chiar dacă ar fi fost funcțional, acoperișul nu ar fi fost tras pe timp de ninsoare, pentru că nu poate susține o cantitate mare de zăpadă depusă și ar exista risc mare de prăbușire.

Rapid a vândut în jur de 13.000 de bilete pentru meciul cu Dinamo

Din informațiile GOLAZO.ro, Rapid, a vândut în jur de 12.500-13.000 de bilete pentru derby.

Acestora li se adaugă tichetele deja rezervate pentru galeria lui Dinamo. Conform protocolului dintre cele două cluburi, oaspeții vor avea la dispoziție o peluză întreagă. Conform celor de la Dinamo, fanii ei vor fi în jur de 6.000 pe Arenă la confruntarea cu rivala din Giulești.

10.700 de spectatori
e media pe care Rapid o are în acest campionat, la meciurile de acasă. E pe locul 3 în ierarhia Ligii 1, după Craiova (14.000) și Dinamo (11.200), dar peste FCSB (10.000)

Meciul din tur, dintre cele două, dar cu Dinamo gazdă, a stabilit recordul de asistență în tribune în actualul campionat.

Au fost atunci, într-un meci terminat cu succesul Rapidului, scor 2-0, aproape 35.000 de spectatori. Un singur alt joc a mai trecut de bariera de 30.000 de fani: FCSB - Rapid 2-1.

