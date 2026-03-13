- Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a gafat decisiv în remiza cu Lyon, scor 1-1, în manșa tur a optimilor de finală din Europa League.
- Toate rezultatele serii în rândurile de mai jos.
Ionuț Radu a rămas singurul reprezentant al României din Europa League. Portarul celor de la Celta Vigo a făcut un meci bun în partida cu Lyon, însă a fost ghinionistul de serviciu la golul marcat de oaspeți.
În minutul 87, la scorul de 1-0 pentru spanioli, Radu a scăpat mingea pe sub el la șutul lui Endrick și nu a mai putut opri balonul înaintea ca acesta să treacă linia porții cu toată circumferința.
Galerie foto (5 imagini)
Gazdele reușiseră să deschidă scorul în minutul 25 prin Rueda, însă a evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Borja Iglesias din minutul 55.
Bologna - AS Roma 1-1
- Au marcat: Bernardeschi ('50)/ Pellegrini ('71)
- Arbitru: Sven Jablonski - Germania
- Stadion: Stadio Renato Dall'Ara - Bologna
Lille - Aston Villa 0-1
- A marcat: Watkins ('61)
- Arbitru: José María Sánchez Martínez - Spania
- Stadion: Stade Pierre-Mauroy - Villeneuve d'Ascq
Panathinaikos - Betis 1-0
- A marcat: Taborda ('87)
- Arbitru: Szymon Marciniak - Polonia
- Stadion: Olympic Stadium of Athens - Atena
Stuttgart - Porto 1-2
- Au marcat: Undav ('40)/ Moffi ('21), Mora ('27)
- Arbitru: Donatas Rumsas - Lituania
- Stadion: MHPArena - Stuttgart
Celta Vigo - Lyon 1-1
- Au marcat: Rueda ('25)/ Endrick (87)
- Arbitru: Erik Lambrechts - Belgia
- Stadion: Estadio de Balaidos - Vigo
Ferencvaros - Braga 2-0
- Au marcat: Kanichowsky ('32), Joseph ('69)
- Arbitru: Nick Walsh - Scoția
- Stadion: Groupama Arena - Budapesta
Genk - Freiburg 1-0
- A marcat: El Ouahdi ('24)
- Arbitru: Khris Kavanagh (Anglia)
- Stadion: Cegeka Arena (Genk)
Nottingham Forest - Midtjylland 0-1
- A marcat: Cho Gue-Sung ('80)
- Arbitru: Rade Obrenovic - Slovacia
- Stadion: City Ground - Nottingham