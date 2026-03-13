Europa League FOTO. Ionuț Radu , gafă decisivă în partida cu Lyon » Toate rezultatele serii din manșa tur a optimilor de finală +5 foto
Europa League

Europa League FOTO. Ionuț Radu, gafă decisivă în partida cu Lyon » Toate rezultatele serii din manșa tur a optimilor de finală

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 00:10
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 00:10
  • Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a gafat decisiv în remiza cu Lyon, scor 1-1, în manșa tur a optimilor de finală din Europa League.
  • Toate rezultatele serii în rândurile de mai jos.

Ionuț Radu a rămas singurul reprezentant al României din Europa League. Portarul celor de la Celta Vigo a făcut un meci bun în partida cu Lyon, însă a fost ghinionistul de serviciu la golul marcat de oaspeți.

În minutul 87, la scorul de 1-0 pentru spanioli, Radu a scăpat mingea pe sub el la șutul lui Endrick și nu a mai putut opri balonul înaintea ca acesta să treacă linia porții cu toată circumferința.

Gazdele reușiseră să deschidă scorul în minutul 25 prin Rueda, însă a evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Borja Iglesias din minutul 55.

Bologna - AS Roma 1-1

  • Au marcat: Bernardeschi ('50)/ Pellegrini ('71)
  • Arbitru: Sven Jablonski - Germania
  • Stadion: Stadio Renato Dall'Ara - Bologna

Lille - Aston Villa 0-1

  • A marcat: Watkins ('61)
  • Arbitru: José María Sánchez Martínez - Spania
  • Stadion: Stade Pierre-Mauroy - Villeneuve d'Ascq

Panathinaikos - Betis 1-0

  • A marcat: Taborda ('87)
  • Arbitru: Szymon Marciniak - Polonia
  • Stadion: Olympic Stadium of Athens - Atena

Stuttgart - Porto 1-2

  • Au marcat: Undav ('40)/ Moffi ('21), Mora ('27)
  • Arbitru: Donatas Rumsas - Lituania
  • Stadion: MHPArena - Stuttgart

Celta Vigo - Lyon 1-1

  • Au marcat: Rueda ('25)/ Endrick (87)

  • Arbitru: Erik Lambrechts - Belgia
  • Stadion: Estadio de Balaidos - Vigo

Ferencvaros - Braga 2-0

  • Au marcat: Kanichowsky ('32), Joseph ('69)
  • Arbitru: Nick Walsh - Scoția
  • Stadion: Groupama Arena - Budapesta

Genk - Freiburg 1-0

  • A marcat: El Ouahdi ('24)
  • Arbitru: Khris Kavanagh (Anglia)
  • Stadion: Cegeka Arena (Genk)

Nottingham Forest - Midtjylland 0-1

  • A marcat: Cho Gue-Sung ('80)
  • Arbitru: Rade Obrenovic - Slovacia
  • Stadion: City Ground - Nottingham

