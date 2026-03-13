Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a gafat decisiv în remiza cu Lyon, scor 1-1, în manșa tur a optimilor de finală din Europa League.

Toate rezultatele serii în rândurile de mai jos.

Ionuț Radu a rămas singurul reprezentant al României din Europa League. Portarul celor de la Celta Vigo a făcut un meci bun în partida cu Lyon, însă a fost ghinionistul de serviciu la golul marcat de oaspeți.

În minutul 87, la scorul de 1-0 pentru spanioli, Radu a scăpat mingea pe sub el la șutul lui Endrick și nu a mai putut opri balonul înaintea ca acesta să treacă linia porții cu toată circumferința.

Gazdele reușiseră să deschidă scorul în minutul 25 prin Rueda, însă a evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Borja Iglesias din minutul 55.

Bologna - AS Roma 1-1

Au marcat: Bernardeschi ('50)/ Pellegrini ('71)

Arbitru: Sven Jablonski - Germania

Sven Jablonski - Germania Stadion: Stadio Renato Dall'Ara - Bologna

Lille - Aston Villa 0-1

A marcat: Watkins ('61)

Arbitru: José María Sánchez Martínez - Spania

José María Sánchez Martínez - Spania Stadion: Stade Pierre-Mauroy - Villeneuve d'Ascq

Panathinaikos - Betis 1-0

A marcat: Taborda ('87)

Arbitru: Szymon Marciniak - Polonia

Szymon Marciniak - Polonia Stadion: Olympic Stadium of Athens - Atena

Stuttgart - Porto 1-2

Au marcat: Undav ('40)/ Moffi ('21), Mora ('27)

Arbitru: Donatas Rumsas - Lituania

Donatas Rumsas - Lituania Stadion: MHPArena - Stuttgart

Celta Vigo - Lyon 1-1

Au marcat: Rueda ('25)/ Endrick (87)

Arbitru: Erik Lambrechts - Belgia

Erik Lambrechts - Belgia Stadion: Estadio de Balaidos - Vigo

Ferencvaros - Braga 2-0

Au marcat: Kanichowsky ('32), Joseph ('69)

Arbitru: Nick Walsh - Scoția

Nick Walsh - Scoția Stadion: Groupama Arena - Budapesta

Genk - Freiburg 1-0

A marcat: El Ouahdi ('24)

Arbitru: Khris Kavanagh (Anglia)

Khris Kavanagh (Anglia) Stadion: Cegeka Arena (Genk)

Nottingham Forest - Midtjylland 0-1

A marcat: Cho Gue-Sung ('80)

Arbitru: Rade Obrenovic - Slovacia

Rade Obrenovic - Slovacia Stadion: City Ground - Nottingham

