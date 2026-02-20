Ngezana are probleme medicale serioase la genunchi, din cauza cărora nu a mai intrat în vederile antrenorilor de la FCSB la ultimele jocuri.

Deși i s-a recomandat să se opereze, sud-africanul a ales o altă variantă, încercând să-și rezolve afecțiunea. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

De mai bine de trei săptămâni, FCSB a pierdut un fotbalist de bază: pe Ngezana, cel care până să iasă din echipă era pe locul 2 în topul jucătorilor de câmp ai campioanei cu cele mai multe minute în actualul sezon.

El le-a dezvăluit celor din staff că suferă de ceva timp de dureri mari la genunchi, acestea fiind și o cauză probabilă a prestațiilor lui foarte slabe.

Lui Ngezana i s-a recomandat operație, dar a ales procedura PRP

I s-au făcut investigații medicale amănunțite, în urma cărora s-a ajuns la concluzia că are o afecțiune la genunchi.

I s-au pus pe masă două variante de recuperare, iar cea indicată, cu o pauză mai lungă, era cea a unei intervenții chirugicale.

Ngezana însă n-a dorit să urmeze această variantă, ci a ales o procedură medicală la care apelează și alți fotbaliști care au probleme asemănătoare. Și anume: terapia Platelet-Rich Plasma.

Ce presupune Platelet-Rich Plasma

Ce reprezintă această procedură? Injecții făcute în genunchi cu plasmă îmbogățită cu trombocite. Sunt practic infiltrații cu plasmă în genunchi.

Plasma respectivă se obține din sângele respectivului pacient, recoltat din venă, după care e centrifugat pentru a obține o concentrație mai mare de trombocite.

Metoda are succes în cazul afecțiunilor cartilajelor genunchiului. Conform Regina Maria: „Plasma hiperconcentrată conține factori de creștere care promovează la locul injectării un răspuns biologic proinflamator, cu rol în regenerarea țesuturilor. Astfel, se pot trata o serie de afecțiuni cronice articulare folosindu-ne de factorii de creștere din sângele propriu”.

În urma acestei terapii, Ngezana va urma apoi o recuperare sub comanda lui Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB, după care el speră să poată reveni pe teren, pentru a juca.

Totuși, cei din staff sunt sceptici că fără a fi supus unei intervenții chirurgicale, el se va recupera și va scăpa de durerile care i-au afectat randamentul și care, în cele din urmă, l-au obligat chiar să ia o pauză.

Va fi Ngezana la Mondial?

Ngezana a apelat la această soluție sperând că nu va fi nevoit să ia o pauză mai lungă și astfel că poată reveni pe gazon cel târziu în aprilie.

În acest fel ar avea meciuri în picioare înainte de Campionatul Mondial și nu ar pierde convocarea în lotul Africii de Sud, națională care va fi prezentă la marea competiție din vară, din SUA, Mexic și Canada.

Dacă însă va fi nevoit, până la urmă, să suporte o intervenție chirurgicală, iar aceasta va fi efectuată peste alte 5-6 săptămâni, atunci perioada de pauză s-ar prelungi aproape până la finalul sezonului, iar Ngezana ar fi în mare pericol să rateze turneul final.

Caz în care FCSB s-ar alege cu o pierdere majoră de circa un sfert de milion de euro, cât ar urma să primească de la FIFA pentru o eventuală prezență a sud-africanului la Mondial.

Africa de Sud face parte din grupa A și chiar va evolua în meciul de deschidere al CM, împotriva Mexicului, pe 11 iunie, la Mexico City, pe stadion Azteca.

Apoi, pe 18 iunie, adversara africanilor va fi Cehia sau Danemarca, iar în ultimul meci, pe 24 iunie, se va juca Africa de Sud - Coreea de Sud.

Câte meciuri va disputa FCSB în aprilie și mai

Chiar și dacă va fi apt de joc spre finalul lui aprilie, începutul lui mai, Ngezana ar emite pretenții să fie în lotul Africii de Sud.

În aprilie se dispută 4 etape de play-off și play-out. În mai mai sunt alte 4 runde play-off și 3 de play-out, FCSB încă neștiind în ce parte va fi.

Ar mai putea avea alte două unu-două jocuri la final de luna mai: barajele pentru ultimul loc de Conference League.

