Messi, copleșit de bucurie FOTO: Două lumi diferite la Atlanta! Anglia, de la extaz la agonie » Sărbătoare totală pentru Argentina

Argentina s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Campionatului Mondial, după victoria cu 2-1 în fața Angliei.

Imediat după fluierul final, la Atlanta s-au conturat două imagini complet diferite.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Argentinienii au sărbătorit revenirea reușită în ultimele minute, în timp ce jucătorii Angliei au rămas împietriți după ce au scăpat printre degete calificarea în finală.

FOTO: Două lumi diferite la Atlanta: Anglia, de la extaz la agonie! Sărbătoare totală pentru Argentina

Reprezentativa pregătită de Thomas Tuchel a condus din minutul 55, prin golul lui Anthony Gordon, și a fost la câteva minute de prima sa finală mondială după o așteptare de 60 de ani.

Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martínez a înscris golul calificării în prelungiri, ambele reușite venind după pase oferite de Lionel Messi.

La finalul celor 101 minute de joc, jucătorii Argentinei s-au strâns în jurul lui Lautaro Martínez și al lui Lionel Messi.

Căpitanul campioanei mondiale a căzut în genunchi imediat după fluierul final.

Lionel Messi nu și-a ignorat adversarii în mijlocul bucuriei. Căpitanul Argentinei s-a apropiat de Harry Kane și Jordan Pickford, le-a strâns mâna și i-a îmbrățișat după eliminarea Angliei.

La câțiva metri de grupul argentinienilor, jucătorii Angliei încercau să înțeleagă cum au pierdut un meci pe care l-au controlat până în minutul 85.

După fluierul final, Harry Kane, Jordan Henderson, Dean Henderson, James Trafford și Jude Bellingham au rămas cu mâinile în șold, privind dezamăgiți spre tribune sau spre tabela de marcaj.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport