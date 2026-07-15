„Nu am ce să-mi reproșez, dar puteam să fac mai mult”  Ștefan Baiaram, după ce Craiova s-a calificat în turul 2 al UCL » Ce spune despre viitorul său în Bănie +6 foto
Foto: Sport Pictures
Liga Campionilor

„Nu am ce să-mi reproșez, dar puteam să fac mai mult” Ștefan Baiaram, după ce Craiova s-a calificat în turul 2 al UCL » Ce spune despre viitorul său în Bănie

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 23:05
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 23:05
  • U Craiova - Vitebsk 1-0 (5-1 la general). Ștefan Baiaram (23 de ani) și Laurențiu Popescu (29 de ani) au vorbit despre calificarea oltenilor în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
  • În următoarea fază a competiției, Craiova va da peste Levski Sofia, campioana Bulgariei.
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Craiova a învins-o pe campioana Belarusului și în retur, grație golului marcat de Nicușor Bancu în minutul 90+1, după un șut trimis din afara careului, la colțul lung.

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Craiova - Vitebsk 1-0. Ștefan Baiaram: „Sunt mândru de mine că am dat tot”

La finalul partidei din Bănie, Ștefan Baiaram a vorbit despre calificarea Craiovei în următorul tur preliminar al Ligii Campionilor.

„Nu a fost deloc ușor. Puteam să înscriem destule goluri, dar am ratat foarte mult. Ne bucurăm că am câștigat și ne-am calificat mai departe. Acesta a fost obiectivul nostru.

Suntem bucuroși că am câștigat și Supercupa României, am câștigat și azi. Și mergem pentru prima etapă pregătiți.

Eu sunt mândru de mine că am dat tot, nu am ce să-mi reproșez. La finalizare puteam să fac mai mult. O să încerc să lucrez mai mult la antrenamente, dar, per total, nu am ce să-mi reproșez”, a declarat Baiaram la Digi Sport.

Nu a fost vorba de relaxare. Chiar înainte de meci, mister (n.r. Filipe Coelho) a avut o ședință cu noi. A spus că nu este un meci deloc ușor. În prima repriză ei au început foarte bine, au avut destul de ocazii să înscrie. După pauză ne-am trezit și am arătat mult mai bine. Ștefan Baiaram, jucător Craiova

În ultima perioadă s-a vorbit despre interesul belgienilor de la Anderlecht pentru Baiaram, iar fotbalistul Craiovei a evitat să comenteze acest subiect.

„Nu vreau să vorbesc despre acest lucru. Momentan, sunt aici. Mă bucur de prezențele pe care le am la echipa mea de suflet și pe viitor o să văd ce se va întâmpla.

Mă bucur că am luat toate trofeele din România. Sunt mândru de ce am realizat la această echipă și, cum am zis, vom vedea pe viitor ce se va întâmpla”, a mai spus Ștefan Baiaram.

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (6 imagini)

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
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Cât despre „dubla” cu Levksi Sofia, din turul 2 preliminar din UCL, fotbalistul a spus:

„Va fi un meci foarte greu. Mai ales pe teren propriu sunt un adversar foarte dificil. Au niște fani foarte numeroși din ce am văzut.

Au câștigat 4-0 (n.r. cu Borac) și, clar, ne va aștepta un meci foarte greu acolo, dar mergem cu gândul să câștigăm și returul o să fie la noi acasă și, cu siguranță, ne vom califica”.

Laurențiu Popescu: „Victoriile aduc victorii”

Laurențiu Popescu, portarul Craiovei, a vorbit la rândul său despre calificarea oltenilor.

„Cred că a fost un meci foarte deschis, un meci frumos pentru suporterii noștri.

Cu siguranță își doreau mai multe goluri, dar victoriile aduc victorii și asta este important, mai ales în această competiție”, a declarat Popescu la Digi Sport.

Portarul oltenilor a fost lăudat și pentru evoluția sa solidă din returul cu Vitebsk.

„Mereu trebuie să demonstrez când intru în poartă, să-mi ajută echipa. Astăzi, într-adevăr, am jucat un fotbal mult mai ofensiv și le-am dat spații, dar, cum ți-am zis, mă bucur că în momentele acelea mi-am ajutat echipa, că asta trebuie să facă un portar”.

O să fie o dublă dificilă, dar încă nu vorbim de acele meci, vorbim doar de UTA (n.r. în prima etapă din Liga 1). Laurențiu Popescu, despre „dubla” cu Levski Sofia

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