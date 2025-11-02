Messi îi costă o avere Angola ar plăti o sumă uriașă pentru amicalul contestat cu Argentina: „Mii de oameni suferă de foame”

Angola și Argentina se vor înfrunta într-un amical de gală pe Estadio 11 de Novembro din Talatona, pe 14 noiembrie.

Africanii ar fi plătit o sumă uriașă pentru a-l aduce pe Lionel Messi la a 50-a aniversare a independenței. Decizia e însă una contestată.

Messi va merge în Africa peste două săptămâni pentru un amical cu Angola.

Angola plătește o sumă uriașă pentru amicalul contestat cu Argentina

Angolezii au vrut să-l aducă cu orice preț pe starul lui Inter Miami în țară în noiembrie. Conform as.com, africanii ar plăti nu mai puțin de 12 milioane de euro pentru amicalul cu Argentina!

Și n-ar fi fost singura țară gata să plătească pentru un meci cu Messi. Și Maroc a avut aceeași ideea, însă oferta făcută ar fi fost departe de cea a Angolei: 5 milioane de euro.

Argentina a câștigat preliminariile sud-americane și este calificată la Campionatul Mondial din 2026, unde speră să-și apere titlul cucerit în Qatar.

Amical contestat în Angola

conform L'Equipe, patru ONG-uri din Angola, printre care și unul afiliat Bisericii Catolice, au cerut naționalei sud-americane să nu joace la Luanda, ca urmare a evenimentelor sângeroase în urma cărora mai multe persoane și-au pierdut viața:

„Refuzul de a juca ar fi un gest nobil de solidaritate internațională și respect pentru drepturile omului”.

„Această gravă criză socială are loc într-un context politic marcat de represiunea sistematică a cetățenilor care își exprimă opiniile critice.

Să investești milioane de dolari într-un eveniment sportiv în timp ce mii de oameni suferă de foame, spitalele se prăbușesc și represiunea se intensifică, nu este o prioritate legitimă, este o insultă la adresa demnității umane”, a mai transmis grupul de ONG-uri din Angola.

Deși Angola este una dintre cele mai mari exportatoare de petrol, cu venituri de 31,4 miliarde dolari în 2024, aproape o treime din populația de 38 de milioane de locuitori trăiește în sărăcie.

